https://ria.ru/20240411/putin-1939462141.html

Путин планирует обсудить с Лукашенко вопросы безопасности

Путин планирует обсудить с Лукашенко вопросы безопасности - РИА Новости, 11.04.2024

Путин планирует обсудить с Лукашенко вопросы безопасности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что планирует обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы безопасности и проинформирует его по... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:30

2024-04-11T21:30

2024-04-11T21:48

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что планирует обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы безопасности и проинформирует его по украинскому конфликту.Глава государства в четверг проводит встречу с Лукашенко."Разумеется, поговорим и о вопросах безопасности на западных границах Белоруссии и России. Я знаю, что вы в курсе всех этих событий, того, что происходит на украинском направлении, тем не менее, конечно, воспользуюсь вашим визитом, чтобы проинформировать вас о том, что происходит, в деталях", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20240411/ukraina-1939463735.html

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия