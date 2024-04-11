https://ria.ru/20240411/putin-1939462141.html
Путин планирует обсудить с Лукашенко вопросы безопасности
Путин планирует обсудить с Лукашенко вопросы безопасности - РИА Новости, 11.04.2024
Путин планирует обсудить с Лукашенко вопросы безопасности
Президент РФ Владимир Путин заявил, что планирует обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы безопасности и проинформирует его по... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:30
2024-04-11T21:30
2024-04-11T21:48
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что планирует обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы безопасности и проинформирует его по украинскому конфликту.Глава государства в четверг проводит встречу с Лукашенко."Разумеется, поговорим и о вопросах безопасности на западных границах Белоруссии и России. Я знаю, что вы в курсе всех этих событий, того, что происходит на украинском направлении, тем не менее, конечно, воспользуюсь вашим визитом, чтобы проинформировать вас о том, что происходит, в деталях", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939463735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
Путин планирует обсудить с Лукашенко вопросы безопасности
Путин заявил, что планирует проинформировать Лукашенко по украинскому конфликту