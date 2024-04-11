В Москву после зимовки вернулись варакушка, ремез, болотный лунь и лысуха
Эксперт: в Москву после зимовки вернулись варакушка, болотный лунь и лысуха
© МосприродыЛысуха
© Мосприроды
Лысуха. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Варакушка, ремез, болотный лунь и лысуха вернулись в Москву после зимовки, сообщил РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.
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"Специалисты департамента природопользования заметили на природных территориях вернувшихся в Москву перелетных птиц — варакушку, ремеза, болотного луня, лысуху и других. Варакушка – вид птицы из отряда воробьинообразных. Они отличаются необычным окрасом у самцов — синим пятном на груди. Эти насекомоядные пернатые могут петь в полете. Они вьют гнезда на земле, обычно в ямках на небольших склонах", - рассказал Кунафин.
© Департамент природопользования и охраны окружающей среды города МосквыКалендарь прилета птиц в Москву
Календарь прилета птиц в Москву
© Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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© Департамент природопользования и охраны окружающей среды города МосквыКалендарь прилета птиц в Москву
Календарь прилета птиц в Москву
© Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
2 из 3
© Департамент природопользования и охраны окружающей среды города МосквыКалендарь прилета птиц в Москву
Календарь прилета птиц в Москву
© Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
3 из 3
Календарь прилета птиц в Москву
© Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
1 из 3
Календарь прилета птиц в Москву
© Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
2 из 3
Календарь прилета птиц в Москву
© Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
3 из 3
По его словам, еще одни представители отряда воробьинообразных, которые сейчас возвращаются в столицу, это ремезы. Этот вид птиц занесен в Красную книгу Москвы. По размерам они заметно меньше воробьев, с коротким острым клювом. Ремезы знамениты своей необычной формой гнезда в виде "рукавички" из растительного пуха. Птицы закрепляют такие гнезда на свисающих ветвях плакучих деревьев, нередко над водой.
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"Болотный лунь — довольно крупная хищная птица, значительно больше вороны. Это вид тоже занесен в Красную книгу Москвы. Общий тон оперения птиц буровато-коричневый. С возрастом самцы становятся светлее, а у самки появляется желтоватая шапочка и горло. Водоплавающую птицу лысуху, занесенную в Красную книгу Москвы, отличает черная окраска, а также белая отметина на лбу и светлый клюв", - добавил Кунафин.
Специалист рассказал, что сейчас у многих пернатых идет брачный период, во всех парках Москвы можно услышать их пение.
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