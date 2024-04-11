https://ria.ru/20240411/ptitsy-1939435793.html

В Москву после зимовки вернулись варакушка, ремез, болотный лунь и лысуха

В Москву после зимовки вернулись варакушка, ремез, болотный лунь и лысуха - РИА Новости, 11.04.2024

В Москву после зимовки вернулись варакушка, ремез, болотный лунь и лысуха

Варакушка, ремез, болотный лунь и лысуха вернулись в Москву после зимовки, сообщил РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T18:55

2024-04-11T18:55

2024-04-11T18:55

общество

москва

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Варакушка, ремез, болотный лунь и лысуха вернулись в Москву после зимовки, сообщил РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин. "Специалисты департамента природопользования заметили на природных территориях вернувшихся в Москву перелетных птиц — варакушку, ремеза, болотного луня, лысуху и других. Варакушка – вид птицы из отряда воробьинообразных. Они отличаются необычным окрасом у самцов — синим пятном на груди. Эти насекомоядные пернатые могут петь в полете. Они вьют гнезда на земле, обычно в ямках на небольших склонах", - рассказал Кунафин. По его словам, еще одни представители отряда воробьинообразных, которые сейчас возвращаются в столицу, это ремезы. Этот вид птиц занесен в Красную книгу Москвы. По размерам они заметно меньше воробьев, с коротким острым клювом. Ремезы знамениты своей необычной формой гнезда в виде "рукавички" из растительного пуха. Птицы закрепляют такие гнезда на свисающих ветвях плакучих деревьев, нередко над водой. "Болотный лунь — довольно крупная хищная птица, значительно больше вороны. Это вид тоже занесен в Красную книгу Москвы. Общий тон оперения птиц буровато-коричневый. С возрастом самцы становятся светлее, а у самки появляется желтоватая шапочка и горло. Водоплавающую птицу лысуху, занесенную в Красную книгу Москвы, отличает черная окраска, а также белая отметина на лбу и светлый клюв", - добавил Кунафин. Специалист рассказал, что сейчас у многих пернатых идет брачный период, во всех парках Москвы можно услышать их пение.

https://ria.ru/20240225/ptitsy-1929349752.html

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общество, москва