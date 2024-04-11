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Губернатор Хоценко вводит в Омской области особый противопожарный режим - РИА Новости, 11.04.2024
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Омская область
 
14:26 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/protivopozharnyy_rezhim-1939358153.html
Губернатор Хоценко вводит в Омской области особый противопожарный режим
Губернатор Хоценко вводит в Омской области особый противопожарный режим - РИА Новости, 11.04.2024
Губернатор Хоценко вводит в Омской области особый противопожарный режим
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что с 15 апреля в регионе будет введен особый противопожарный режим. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:26
2024-04-11T14:26
омская область
омск
виталий хоценко
природные пожары в россии
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ОМСК, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что с 15 апреля в регионе будет введен особый противопожарный режим. С 15 апреля по 15 июня 2024 года запрещено разводить открытый огонь на территории города Омска, Азовского немецкого национального, Большереченского, Горьковского, Исилькульского, Калачинского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Муромцевского, Называевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Омского, Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Саргатского, Таврического, Тюкалинского, Черлакского и Шербакульского муниципальных районов. С 20 апреля по 20 июня особый противопожарный режим устанавливается также на севере региона – на территории Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов. "С 15 апреля вводим в регионе особый противопожарный режим. Кроме того, приняли решение увеличить в 4 раза финансирование мер пожарной безопасности и выделили районам из резервного фонда Правительства Омской области 32 миллиона рублей на реализацию противопожарных мер", - сообщили губернатор. Виталий Хоценко поручил главам муниципалитетов провести все необходимые профилактические мероприятия. В их числе создание минерализированных полос, чтобы избежать пожаров в населенных пунктах и на объектах, прилегающих к лесным массивам. Также глава Омской области Виталий Хоценко распорядился предоставить каждому муниципальному району по 1 миллиону рублей на подготовку к пожароопасному периоду. В 2024 году финансирование мер пожарной безопасности в поселениях увеличено в 4 раза по сравнению с прошлым годом.
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омск, виталий хоценко, природные пожары в россии
Омская область , Омск, Виталий Хоценко, Природные пожары в России

Губернатор Хоценко вводит в Омской области особый противопожарный режим

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Виталий Хоценко
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ОМСК, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что с 15 апреля в регионе будет введен особый противопожарный режим.
С 15 апреля по 15 июня 2024 года запрещено разводить открытый огонь на территории города Омска, Азовского немецкого национального, Большереченского, Горьковского, Исилькульского, Калачинского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Муромцевского, Называевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Омского, Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Саргатского, Таврического, Тюкалинского, Черлакского и Шербакульского муниципальных районов. С 20 апреля по 20 июня особый противопожарный режим устанавливается также на севере региона – на территории Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов.
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"С 15 апреля вводим в регионе особый противопожарный режим. Кроме того, приняли решение увеличить в 4 раза финансирование мер пожарной безопасности и выделили районам из резервного фонда Правительства Омской области 32 миллиона рублей на реализацию противопожарных мер", - сообщили губернатор.
Виталий Хоценко поручил главам муниципалитетов провести все необходимые профилактические мероприятия. В их числе создание минерализированных полос, чтобы избежать пожаров в населенных пунктах и на объектах, прилегающих к лесным массивам. Также глава Омской области Виталий Хоценко распорядился предоставить каждому муниципальному району по 1 миллиону рублей на подготовку к пожароопасному периоду. В 2024 году финансирование мер пожарной безопасности в поселениях увеличено в 4 раза по сравнению с прошлым годом.
 
Омская областьОмскВиталий ХоценкоПриродные пожары в России
 
 
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