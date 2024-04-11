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В Москве началась церемония прощания с Евгением Кунгуровым
В Москве началась церемония прощания с Евгением Кунгуровым - РИА Новости, 11.04.2024
В Москве началась церемония прощания с Евгением Кунгуровым
Церемония прощания с заслуженным артистом России, оперным певцом Евгением Кунгуровым началась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:20
2024-04-11T15:20
2024-04-11T17:26
культура
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свердловская область
евгений кунгуров (оперный певец)
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным артистом России, оперным певцом Евгением Кунгуровым началась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. После прощания в столице, по данным пресс-службы администрации муниципалитета Свердловской области, планируется прощание с Кунгуровым в храме Покрова Божией Матери в городе Заречный 13 апреля в 12.00 (10.00 мск). Похороны артиста пройдут там же, на его родине. Кунгуров родился в Заречном 18 июля 1983 года. В 2022 году он стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023-го получил благодарственное письмо президента РФ за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад. Кунгуров является заслуженным артистом России. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, тело Кунгурова обнаружили в понедельник вечером у жилого дома на Зоологической улице в центре Москвы. По предварительным данным, певец покончил с собой.
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заречный, россия, свердловская область, евгений кунгуров (оперный певец)
Культура, Заречный, Россия, Свердловская область, Евгений Кунгуров (оперный певец)
В Москве началась церемония прощания с Евгением Кунгуровым
На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с Евгением Кунгуровым