https://ria.ru/20240411/proizvodstvo-1939212618.html

Овчинский: московские предприятия увеличивают производство промоборудования

Овчинский: московские предприятия увеличивают производство промоборудования - РИА Новости, 11.04.2024

Овчинский: московские предприятия увеличивают производство промоборудования

Машиностроители Москвы увеличивают производство оборудования и машин - по итогам прошлого года выпуск этой продукции вырос более чем на 25%, сообщил министр... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T07:13

2024-04-11T07:13

2024-04-11T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

москва

владислав овчинский

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939212046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d44ab6bffa51f198f4681c5d00b7d810.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Машиностроители Москвы увеличивают производство оборудования и машин - по итогам прошлого года выпуск этой продукции вырос более чем на 25%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."Сегодня в машиностроительном комплексе столицы работает более 260 заводов, на которых заняты свыше 11,7 тысячи специалистов. Компании изготавливают станки, промышленных роботов, технологическое оборудование, бытовые приборы и многое другое. При поддержке города отрасль показывает устойчивый рост – по итогам 2023 года объем выпуска оборудования и машин увеличился более чем на четверть. В частности, почти в три раза выросло производство металлообрабатывающих станков, в два раза — конвейеров, а изготовление лифтов – на 29,4%", – привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.Кроме того, выпускаются продукты для обеспечения работы оборудования и станков, в частности, импортозамещающие смазочные материалы.В пресс-службе привели пример резидента технопарка "Строгино" - компании "Новая орбита". Компания приступила к выпуску трех линеек холодильного оборудования в 2023 году. В прошлом году она произвела холодильное оборудование общей хладопроизводительностью более чем на 3,5 тысячи киловатт, что вдвое превышает показатели предыдущего года.В свою очередь, предприятие "Технорэд" в 2023 году выпустило 320 промышленных роботизированных паллетайзеров, роботизированных сварочных комплексов, манипуляторов и другого оборудования, нарастив за год производство вдвое. В планах на текущий год - выпуск уже 550 единиц устройств, включая новые модели.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что производство машин и оборудования в столице выросло в пять раз за последние пять лет.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации.По поручению мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, москва, владислав овчинский, сергей собянин