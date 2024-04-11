https://ria.ru/20240411/priluchnyy-1939289878.html
Актер Прилучный задолжал за ЖКХ почти 60 тысяч рублей
Актер Прилучный задолжал за ЖКХ почти 60 тысяч рублей - РИА Новости, 11.04.2024
Актер Прилучный задолжал за ЖКХ почти 60 тысяч рублей
Актер Павел Прилучный должен заплатить почти 60 тысяч рублей накопившегося долга за оплату жилищно-коммунальных услуг по иску компании "Мосэнергосбыт", сообщили РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:36
2024-04-11T11:36
2024-04-11T11:36
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Актер Павел Прилучный должен заплатить почти 60 тысяч рублей накопившегося долга за оплату жилищно-коммунальных услуг по иску компании "Мосэнергосбыт", сообщили РИА Новости в пресс-службе Головинского суда Москвы. "Мировой судебный участок 67 вынес приказ о взыскании с Прилучного Павла Валерьевича 58 393.37 рублей",- сказал собеседник агентства. В инстанции уточнили, что речь идет о жилплощади в Московской области, городской округ Истра. Кроме этого, в настоящее время Головинский суд Москвы рассматривает иск бывшей жены актера Агаты Муцениеце о взыскании алиментов, который она подала уже во второй раз. До этого Муцениеце отказалась от своего заявления, затем снова обратилась в суд. Заседания в связи с сущностью дела проходят в закрытом от прессы режиме. Детали посему неизвестны. Ранее суд по иску экс-супруги ограничил Прилучного в правах на пользование квартирой и снял его с регистрационного учета.
https://ria.ru/20240213/alimenty-1927174016.html
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), истра, агата муцениеце, павел прилучный, мосэнергосбыт
Культура, Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Истра, Агата Муцениеце, Павел Прилучный, Мосэнергосбыт
Актер Прилучный задолжал за ЖКХ почти 60 тысяч рублей
Российский актер Павел Прилучный задолжал почти 60 тысяч рублей за ЖКХ
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Актер Павел Прилучный должен заплатить почти 60 тысяч рублей накопившегося долга за оплату жилищно-коммунальных услуг по иску компании "Мосэнергосбыт", сообщили РИА Новости в пресс-службе Головинского суда Москвы.
«
"Мировой судебный участок 67 вынес приказ о взыскании с Прилучного Павла Валерьевича 58 393.37 рублей",- сказал собеседник агентства.
В инстанции уточнили, что речь идет о жилплощади в Московской области, городской округ Истра.
Кроме этого, в настоящее время Головинский суд Москвы рассматривает иск бывшей жены актера Агаты Муцениеце о взыскании алиментов, который она подала уже во второй раз. До этого Муцениеце отказалась от своего заявления, затем снова обратилась в суд.
Заседания в связи с сущностью дела проходят в закрытом от прессы режиме. Детали посему неизвестны. Ранее суд по иску экс-супруги ограничил Прилучного в правах на пользование квартирой и снял его с регистрационного учета.