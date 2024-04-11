https://ria.ru/20240411/priluchnyy-1939289878.html

Актер Прилучный задолжал за ЖКХ почти 60 тысяч рублей

Актер Прилучный задолжал за ЖКХ почти 60 тысяч рублей - РИА Новости, 11.04.2024

Актер Прилучный задолжал за ЖКХ почти 60 тысяч рублей

Актер Павел Прилучный должен заплатить почти 60 тысяч рублей накопившегося долга за оплату жилищно-коммунальных услуг по иску компании "Мосэнергосбыт", сообщили РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:36

2024-04-11T11:36

2024-04-11T11:36

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московская область (подмосковье)

истра

агата муцениеце

павел прилучный

мосэнергосбыт

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Актер Павел Прилучный должен заплатить почти 60 тысяч рублей накопившегося долга за оплату жилищно-коммунальных услуг по иску компании "Мосэнергосбыт", сообщили РИА Новости в пресс-службе Головинского суда Москвы. "Мировой судебный участок 67 вынес приказ о взыскании с Прилучного Павла Валерьевича 58 393.37 рублей",- сказал собеседник агентства. В инстанции уточнили, что речь идет о жилплощади в Московской области, городской округ Истра. Кроме этого, в настоящее время Головинский суд Москвы рассматривает иск бывшей жены актера Агаты Муцениеце о взыскании алиментов, который она подала уже во второй раз. До этого Муцениеце отказалась от своего заявления, затем снова обратилась в суд. Заседания в связи с сущностью дела проходят в закрытом от прессы режиме. Детали посему неизвестны. Ранее суд по иску экс-супруги ограничил Прилучного в правах на пользование квартирой и снял его с регистрационного учета.

https://ria.ru/20240213/alimenty-1927174016.html

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происшествия, москва, московская область (подмосковье), истра, агата муцениеце, павел прилучный, мосэнергосбыт