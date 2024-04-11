https://ria.ru/20240411/predsedatelstvo-1939453352.html

Россия благодарна мальтийскому председательству ОБСЕ за реакцию на теракт

Россия благодарна мальтийскому председательству ОБСЕ за реакцию на теракт - РИА Новости, 11.04.2024

Россия благодарна мальтийскому председательству ОБСЕ за реакцию на теракт

Российская сторона выразила признательность мальтийскому председательству ОБСЕ за оперативную реакцию на инициативу Москвы провести специальный постсовет по... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T20:33

2024-04-11T20:33

2024-04-11T20:33

теракт в "крокус сити холле"

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обсе

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ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Российская сторона выразила признательность мальтийскому председательству ОБСЕ за оперативную реакцию на инициативу Москвы провести специальный постсовет по теракту в "Крокусе", заявил журналистам постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Я выразил признательность всей мальтийской команде за оперативную реакцию на нашу инициативу (собрать спецпостсовет)… Они быстро, без промедления провели его после сегодняшнего регулярного постоянного совета", - сказал дипломат. Как сообщалось ранее, постсовет ОБСЕ по теме теракта в "Крокусе" в четверг был организован по инициативе России. На заседании Лукашевич представил государствам-участникам Организации информацию о террористическом акте. Он добавил, что российская сторона продолжит поднимать тему теракта в "Крокусе" на площадке ОБСЕ, и по завершении следствия представит европейской общественности новые факты. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935874497.html

https://ria.ru/20240410/islomov-1939166780.html

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в мире, россия, москва, красногорск, александр лукашевич, владимир путин, обсе, крокус, крокус сити холл