https://ria.ru/20240411/pozhar-1939249478.html

При пожаре на складе в Ижевске погиб человек

При пожаре на складе в Ижевске погиб человек - РИА Новости, 11.04.2024

При пожаре на складе в Ижевске погиб человек

Во время разбора завалов после ликвидации пожара на складе в Ижевске обнаружен один погибший, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:37

2024-04-11T08:37

2024-04-11T12:13

происшествия

ижевск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Во время разбора завалов после ликвидации пожара на складе в Ижевске обнаружен один погибший, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что 36 человек смогли эвакуироваться из здания до прибытия сотрудников МЧС, и еще один человек мог находиться в здании. "Пожар ликвидирован. В ходе разбора завалов обнаружен 1 погибший", - говорится в сообщении. Пожар площадью 1000 квадратных метров тушили в складском здании в Ижевске, возгорание было локализовано. Сообщалось, что тушение осложнялось сложной планировкой здания и высокой пожарной нагрузки, к тушению были привлечены более 80 человек и 27 единиц техники.

https://ria.ru/20240319/trauler-1934260990.html

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ижевск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)