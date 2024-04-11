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При пожаре на складе в Ижевске погиб человек - РИА Новости, 11.04.2024
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08:37 11.04.2024 (обновлено: 12:13 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/pozhar-1939249478.html
При пожаре на складе в Ижевске погиб человек
При пожаре на складе в Ижевске погиб человек - РИА Новости, 11.04.2024
При пожаре на складе в Ижевске погиб человек
Во время разбора завалов после ликвидации пожара на складе в Ижевске обнаружен один погибший, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:37
2024-04-11T12:13
происшествия
ижевск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Во время разбора завалов после ликвидации пожара на складе в Ижевске обнаружен один погибший, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что 36 человек смогли эвакуироваться из здания до прибытия сотрудников МЧС, и еще один человек мог находиться в здании. "Пожар ликвидирован. В ходе разбора завалов обнаружен 1 погибший", - говорится в сообщении. Пожар площадью 1000 квадратных метров тушили в складском здании в Ижевске, возгорание было локализовано. Сообщалось, что тушение осложнялось сложной планировкой здания и высокой пожарной нагрузки, к тушению были привлечены более 80 человек и 27 единиц техники.
https://ria.ru/20240319/trauler-1934260990.html
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ижевск
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происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ижевск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на складе в Ижевске погиб человек

При разборе завалов после ликвидации пожара на складе в Ижевске нашли погибшего

© ГУМЧС России по Республике Удмуртия Пожар в здании по производству пакетов в Ижевске, Удмуртия. 11 апреля 2024
 Пожар в здании по производству пакетов в Ижевске, Удмуртия. 11 апреля 2024
© ГУМЧС России по Республике Удмуртия
Пожар в здании по производству пакетов в Ижевске, Удмуртия. 11 апреля 2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Во время разбора завалов после ликвидации пожара на складе в Ижевске обнаружен один погибший, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что 36 человек смогли эвакуироваться из здания до прибытия сотрудников МЧС, и еще один человек мог находиться в здании.
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"Пожар ликвидирован. В ходе разбора завалов обнаружен 1 погибший", - говорится в сообщении.
Пожар площадью 1000 квадратных метров тушили в складском здании в Ижевске, возгорание было локализовано.
Сообщалось, что тушение осложнялось сложной планировкой здания и высокой пожарной нагрузки, к тушению были привлечены более 80 человек и 27 единиц техники.
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