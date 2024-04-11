https://ria.ru/20240411/pozhar-1939249478.html
При пожаре на складе в Ижевске погиб человек
При пожаре на складе в Ижевске погиб человек - РИА Новости, 11.04.2024
При пожаре на складе в Ижевске погиб человек
Во время разбора завалов после ликвидации пожара на складе в Ижевске обнаружен один погибший, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:37
2024-04-11T08:37
2024-04-11T12:13
происшествия
ижевск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939302123_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_2fbf7d530b5a46e5dca8d6a5c96b810b.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Во время разбора завалов после ликвидации пожара на складе в Ижевске обнаружен один погибший, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что 36 человек смогли эвакуироваться из здания до прибытия сотрудников МЧС, и еще один человек мог находиться в здании. "Пожар ликвидирован. В ходе разбора завалов обнаружен 1 погибший", - говорится в сообщении. Пожар площадью 1000 квадратных метров тушили в складском здании в Ижевске, возгорание было локализовано. Сообщалось, что тушение осложнялось сложной планировкой здания и высокой пожарной нагрузки, к тушению были привлечены более 80 человек и 27 единиц техники.
https://ria.ru/20240319/trauler-1934260990.html
https://ria.ru/20240406/pozhar-1938318773.html
ижевск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939302123_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_508d37ac8ae592c12ccf2be04a599ca6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ижевск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на складе в Ижевске погиб человек
При разборе завалов после ликвидации пожара на складе в Ижевске нашли погибшего