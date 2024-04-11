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В Ижевске ликвидировали крупный пожар на складе
В Ижевске ликвидировали крупный пожар на складе - РИА Новости, 11.04.2024
В Ижевске ликвидировали крупный пожар на складе
Открытое горение на складе в Ижевске ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T02:01
2024-04-11T02:01
2024-04-11T12:14
происшествия
ижевск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Открытое горение на складе в Ижевске ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в складском здании в Ижевске произошел пожар на площади 1000 квадратных метров, возгорание было локализовано. "Открытое горение на пожаре ликвидировано, по уточненной информации, за медицинской помощью обратилось 2 человека", - говорится в сообщении.
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происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ижевск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ижевске ликвидировали крупный пожар на складе
МЧС России: крупный пожар на складе в Ижевске ликвидирован