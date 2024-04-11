https://ria.ru/20240411/pozhar-1939230051.html

В Ижевске ликвидировали крупный пожар на складе

В Ижевске ликвидировали крупный пожар на складе - РИА Новости, 11.04.2024

В Ижевске ликвидировали крупный пожар на складе

Открытое горение на складе в Ижевске ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T02:01

2024-04-11T02:01

2024-04-11T12:14

происшествия

ижевск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Открытое горение на складе в Ижевске ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в складском здании в Ижевске произошел пожар на площади 1000 квадратных метров, возгорание было локализовано. "Открытое горение на пожаре ликвидировано, по уточненной информации, за медицинской помощью обратилось 2 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240217/pozhar-1927930632.html

ижевск

россия

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происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)