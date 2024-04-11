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В Удмуртии загорелся склад на площади тысяча квадратных метров

В Удмуртии загорелся склад на площади тысяча квадратных метров - РИА Новости, 11.04.2024

В Удмуртии загорелся склад на площади тысяча квадратных метров

Пожар площадью 1000 квадратных метров тушат в складском здании в Ижевске, возгорание локализовано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T00:26

2024-04-11T00:26

2024-04-11T12:15

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ижевск

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пожар площадью 1000 квадратных метров тушат в складском здании в Ижевске, возгорание локализовано, сообщает пресс-служба МЧС России."В Удмуртии ликвидируют крупный пожар в складском здании. Сообщение о пожаре поступило по адресу город Ижевск, улица Пойма, 49 в МЧС по Республики Удмуртия... Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров... Пожар локализован", - говорится в сообщении.В пресс-службе сообщили, что горит помещение по производству пакетов. Также отмечается, что 36 человек эвакуировались до прибытия сотрудников МЧС России, предварительно, ещё один человек может находиться в здании. Тушение осложняет сложная планировка здания из-за высокой пожарной нагрузки, к тушению привлечены более 80 человек и 27 единиц техники.

россия

ижевск

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россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ижевск