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В Удмуртии загорелся склад на площади тысяча квадратных метров - РИА Новости, 11.04.2024
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00:26 11.04.2024 (обновлено: 12:15 11.04.2024)
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В Удмуртии загорелся склад на площади тысяча квадратных метров
В Удмуртии загорелся склад на площади тысяча квадратных метров - РИА Новости, 11.04.2024
В Удмуртии загорелся склад на площади тысяча квадратных метров
Пожар площадью 1000 квадратных метров тушат в складском здании в Ижевске, возгорание локализовано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T00:26
2024-04-11T12:15
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ижевск
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пожар площадью 1000 квадратных метров тушат в складском здании в Ижевске, возгорание локализовано, сообщает пресс-служба МЧС России."В Удмуртии ликвидируют крупный пожар в складском здании. Сообщение о пожаре поступило по адресу город Ижевск, улица Пойма, 49 в МЧС по Республики Удмуртия... Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров... Пожар локализован", - говорится в сообщении.В пресс-службе сообщили, что горит помещение по производству пакетов. Также отмечается, что 36 человек эвакуировались до прибытия сотрудников МЧС России, предварительно, ещё один человек может находиться в здании. Тушение осложняет сложная планировка здания из-за высокой пожарной нагрузки, к тушению привлечены более 80 человек и 27 единиц техники.
россия
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россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ижевск
Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ижевск
В Удмуртии загорелся склад на площади тысяча квадратных метров

В Удмуртии тушат пожар в складском помещении на тысяче квадратных метров

© ГУМЧС России по Республике Удмуртия Пожар в здании по производству пакетов в Ижевске, Удмуртия. 11 апреля 2024
 Пожар в здании по производству пакетов в Ижевске, Удмуртия. 11 апреля 2024
© ГУМЧС России по Республике Удмуртия
Пожар в здании по производству пакетов в Ижевске, Удмуртия. 11 апреля 2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пожар площадью 1000 квадратных метров тушат в складском здании в Ижевске, возгорание локализовано, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Удмуртии ликвидируют крупный пожар в складском здании. Сообщение о пожаре поступило по адресу город Ижевск, улица Пойма, 49 в МЧС по Республики Удмуртия... Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров... Пожар локализован", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что горит помещение по производству пакетов. Также отмечается, что 36 человек эвакуировались до прибытия сотрудников МЧС России, предварительно, ещё один человек может находиться в здании. Тушение осложняет сложная планировка здания из-за высокой пожарной нагрузки, к тушению привлечены более 80 человек и 27 единиц техники.
 
РоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ижевск
 
 
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