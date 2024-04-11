https://ria.ru/20240411/pozhar-1939226118.html
В Удмуртии загорелся склад на площади тысяча квадратных метров
В Удмуртии загорелся склад на площади тысяча квадратных метров - РИА Новости, 11.04.2024
В Удмуртии загорелся склад на площади тысяча квадратных метров
Пожар площадью 1000 квадратных метров тушат в складском здании в Ижевске, возгорание локализовано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T00:26
2024-04-11T00:26
2024-04-11T12:15
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ижевск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939302122_0:147:1248:849_1920x0_80_0_0_4f051ebdebad89efb9028f6f3c676b45.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пожар площадью 1000 квадратных метров тушат в складском здании в Ижевске, возгорание локализовано, сообщает пресс-служба МЧС России."В Удмуртии ликвидируют крупный пожар в складском здании. Сообщение о пожаре поступило по адресу город Ижевск, улица Пойма, 49 в МЧС по Республики Удмуртия... Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров... Пожар локализован", - говорится в сообщении.В пресс-службе сообщили, что горит помещение по производству пакетов. Также отмечается, что 36 человек эвакуировались до прибытия сотрудников МЧС России, предварительно, ещё один человек может находиться в здании. Тушение осложняет сложная планировка здания из-за высокой пожарной нагрузки, к тушению привлечены более 80 человек и 27 единиц техники.
россия
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939302122_0:0:1248:936_1920x0_80_0_0_7df25efd97f5836c4f1af6c45f28bc75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ижевск
Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ижевск
В Удмуртии загорелся склад на площади тысяча квадратных метров
В Удмуртии тушат пожар в складском помещении на тысяче квадратных метров