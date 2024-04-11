https://ria.ru/20240411/portnyagin-1939359100.html
Бизнес-коуч Портнягин сообщил о задержании жены
Бизнес-коуч Портнягин сообщил о задержании жены - РИА Новости, 11.04.2024
Бизнес-коуч Портнягин сообщил о задержании жены
Бизнес-коуч и основатель Club 500 Дмитрий Портнягин, на которого завели дело о неуплате налогов, сообщил в своем Telegram-канале, что утром к нему домой, на... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:30
2024-04-11T14:30
2024-04-11T14:33
происшествия
дмитрий портнягин
сlub 500
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Бизнес-коуч и основатель Club 500 Дмитрий Портнягин, на которого завели дело о неуплате налогов, сообщил в своем Telegram-канале, что утром к нему домой, на дачу и в офис пришли с обысками, а жену задержали. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что против Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег, проходят обыски. В декабре прошлого года Портнягин оспорил в суде налоговую задолженность, рассказывал РИА Новости его адвокат Евгений Грицков. "Сегодня в 7.00 по московскому времени в мой дом, офис, дачу приехали оперативники с обысками, задержали супругу Екатерину Портнягину", - написал он.Дмитрий Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации, его резиденты - лидеры рынка со средним оборотом бизнеса в 2,6 миллиарда рублей в год. Сlub 500 называет себя "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
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происшествия, дмитрий портнягин, сlub 500
Происшествия, Дмитрий Портнягин, Сlub 500
Бизнес-коуч Портнягин сообщил о задержании жены
Основатель Club 500 Дмитрий Портнягин сообщил об обысках и задержании жены
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Бизнес-коуч и основатель Club 500 Дмитрий Портнягин, на которого завели дело о неуплате налогов, сообщил в своем Telegram-канале
, что утром к нему домой, на дачу и в офис пришли с обысками, а жену задержали.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что против Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег, проходят обыски. В декабре прошлого года Портнягин оспорил в суде налоговую задолженность, рассказывал РИА Новости его адвокат Евгений Грицков.
«
"Сегодня в 7.00 по московскому времени в мой дом, офис, дачу приехали оперативники с обысками, задержали супругу Екатерину Портнягину", - написал он.
Дмитрий Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор".
Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации, его резиденты - лидеры рынка со средним оборотом бизнеса в 2,6 миллиарда рублей в год. Сlub 500 называет себя "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.