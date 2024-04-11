https://ria.ru/20240411/portnyagin-1939359100.html

Бизнес-коуч Портнягин сообщил о задержании жены

Бизнес-коуч Портнягин сообщил о задержании жены - РИА Новости, 11.04.2024

Бизнес-коуч Портнягин сообщил о задержании жены

Бизнес-коуч и основатель Club 500 Дмитрий Портнягин, на которого завели дело о неуплате налогов, сообщил в своем Telegram-канале, что утром к нему домой, на... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:30

2024-04-11T14:30

2024-04-11T14:33

происшествия

дмитрий портнягин

сlub 500

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Бизнес-коуч и основатель Club 500 Дмитрий Портнягин, на которого завели дело о неуплате налогов, сообщил в своем Telegram-канале, что утром к нему домой, на дачу и в офис пришли с обысками, а жену задержали. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что против Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег, проходят обыски. В декабре прошлого года Портнягин оспорил в суде налоговую задолженность, рассказывал РИА Новости его адвокат Евгений Грицков. "Сегодня в 7.00 по московскому времени в мой дом, офис, дачу приехали оперативники с обысками, задержали супругу Екатерину Портнягину", - написал он.Дмитрий Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации, его резиденты - лидеры рынка со средним оборотом бизнеса в 2,6 миллиарда рублей в год. Сlub 500 называет себя "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.

https://ria.ru/20231026/biznes-klub-1905356506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дмитрий портнягин, сlub 500