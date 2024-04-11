https://ria.ru/20240411/portnyagin-1939333286.html

Приставы взыскивают с бизнес-коуча Портнягина свыше 44,7 миллиона рублей

Приставы взыскивают с бизнес-коуча Портнягина свыше 44,7 миллиона рублей - РИА Новости, 11.04.2024

Приставы взыскивают с бизнес-коуча Портнягина свыше 44,7 миллиона рублей

Приставы взыскивают с бизнес-коуча Дмитрия Портнягина, против которого возбуждено уголовное дело, более 44,7 миллиона рублей, следует из базы данных ФССП. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:14

2024-04-11T13:14

2024-04-11T13:59

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

происшествия

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Приставы взыскивают с бизнес-коуча Дмитрия Портнягина, против которого возбуждено уголовное дело, более 44,7 миллиона рублей, следует из базы данных ФССП.Согласно информации из "Банка данных исполнительных производств", у предпринимателя два долга: 44 772 889 рублей и 30 тысяч — госпошлина.О том, что против бизнес-коуча возбудили уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег, РИА Новости утром сообщил источник в силовых структурах.По информации корреспондента агентства, в помещение Club 500, где предположительно проходят обыски, не пускают адвоката.Как написал в Telegram-канале сам Портнягин, он сейчас находится в зоне СВО. По его словам, в семь утра к нему домой, в офис и на дачу приехали оперативники, жену Екатерину задержали. Портнягин заявил, что погасил основной долг в августе 2022 года, остались только штрафы и пени, которые оспаривались в суде."Несмотря на это, я сегодня же, не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней — в размере 64 миллиона рублей", — говорится в публикации.Дмитрий Портнягин — блогер, бизнес-коуч, основатель Club 500, который на сайте описывается, как "международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня".

https://ria.ru/20240221/blinovskaya-1928800136.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия