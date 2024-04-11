https://ria.ru/20240411/portnyagin-1939333286.html
Приставы взыскивают с бизнес-коуча Портнягина свыше 44,7 миллиона рублей
Приставы взыскивают с бизнес-коуча Портнягина свыше 44,7 миллиона рублей - РИА Новости, 11.04.2024
Приставы взыскивают с бизнес-коуча Портнягина свыше 44,7 миллиона рублей
Приставы взыскивают с бизнес-коуча Дмитрия Портнягина, против которого возбуждено уголовное дело, более 44,7 миллиона рублей, следует из базы данных ФССП. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:14
2024-04-11T13:14
2024-04-11T13:59
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939308152_0:375:840:848_1920x0_80_0_0_c2d65f83c4c8059bc2a0eb05bd19dea0.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Приставы взыскивают с бизнес-коуча Дмитрия Портнягина, против которого возбуждено уголовное дело, более 44,7 миллиона рублей, следует из базы данных ФССП.Согласно информации из "Банка данных исполнительных производств", у предпринимателя два долга: 44 772 889 рублей и 30 тысяч — госпошлина.О том, что против бизнес-коуча возбудили уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег, РИА Новости утром сообщил источник в силовых структурах.По информации корреспондента агентства, в помещение Club 500, где предположительно проходят обыски, не пускают адвоката.Как написал в Telegram-канале сам Портнягин, он сейчас находится в зоне СВО. По его словам, в семь утра к нему домой, в офис и на дачу приехали оперативники, жену Екатерину задержали. Портнягин заявил, что погасил основной долг в августе 2022 года, остались только штрафы и пени, которые оспаривались в суде."Несмотря на это, я сегодня же, не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней — в размере 64 миллиона рублей", — говорится в публикации.Дмитрий Портнягин — блогер, бизнес-коуч, основатель Club 500, который на сайте описывается, как "международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня".
https://ria.ru/20240221/blinovskaya-1928800136.html
https://ria.ru/20240123/lerchek-1923059511.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939308152_0:329:840:959_1920x0_80_0_0_3198f158d3f60410342109114bdbea0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия
Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Происшествия
Приставы взыскивают с бизнес-коуча Портнягина свыше 44,7 миллиона рублей
С коуча Портнягина взыскивают свыше 44,7 миллиона рублей за неуплату налогов
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Приставы взыскивают с бизнес-коуча Дмитрия Портнягина, против которого возбуждено уголовное дело, более 44,7 миллиона рублей, следует из базы данных ФССП
.
Согласно информации из "Банка данных исполнительных производств", у предпринимателя два долга: 44 772 889 рублей и 30 тысяч — госпошлина.
О том, что против бизнес-коуча возбудили уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег, РИА Новости утром сообщил источник в силовых структурах.
По информации корреспондента агентства, в помещение Club 500, где предположительно проходят обыски, не пускают адвоката.
Как написал в Telegram-канале сам Портнягин, он сейчас находится в зоне СВО. По его словам, в семь утра к нему домой, в офис и на дачу приехали оперативники, жену Екатерину задержали. Портнягин заявил, что погасил основной долг в августе 2022 года, остались только штрафы и пени, которые оспаривались в суде.
"Несмотря на это, я сегодня же, не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней — в размере 64 миллиона рублей", — говорится в публикации.
Дмитрий Портнягин — блогер, бизнес-коуч, основатель Club 500, который на сайте описывается, как "международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня".