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Бизнес-коуч Портнягин пообещал "сегодня же" выплатить долги по налогам - РИА Новости, 11.04.2024
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13:06 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/portnyagin-1939331022.html
Бизнес-коуч Портнягин пообещал "сегодня же" выплатить долги по налогам
Бизнес-коуч Портнягин пообещал "сегодня же" выплатить долги по налогам - РИА Новости, 11.04.2024
Бизнес-коуч Портнягин пообещал "сегодня же" выплатить долги по налогам
Бизнес-коуч и основатель Club 500 Дмитрий Портнягин, на которого завели дело о неуплате налогов, в своем Telegram-канале пообещал "сегодня же" выплатить все... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:06
2024-04-11T13:06
происшествия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Бизнес-коуч и основатель Club 500 Дмитрий Портнягин, на которого завели дело о неуплате налогов, в своем Telegram-канале пообещал "сегодня же" выплатить все штрафы и пени в размере 64 миллионов рублей. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что против Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег, проходят обыски. В декабре прошлого года Портнягин оспорил в суде налоговую задолженность, рассказывал РИА Новости его адвокат Евгений Грицков. "Остались только штрафы и пени, с которыми мы не были согласны и вышли в суд. Я считаю, что это моя гражданская позиция... Несмотря на это, я сегодня же, не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней — в размере 64 миллиона рублей", - написал Портнягин. По его словам, "основное тело долга" было погашено им в августе 2022 года. Дмитрий Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации, его резиденты - лидеры рынка со средним оборотом бизнеса в 2,6 миллиарда рублей в год. Сlub 500 называет себя "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
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происшествия
Происшествия
Бизнес-коуч Портнягин пообещал "сегодня же" выплатить долги по налогам

Бизнес-коуч Портнягин пообещал "сегодня же" выплатить 64 миллиона рублей долгов

© Фото предоставлено пресс-службой клуба предпринимателей "Трансформатор"Дмитрий Портнягин
Дмитрий Портнягин
© Фото предоставлено пресс-службой клуба предпринимателей "Трансформатор"
Дмитрий Портнягин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Бизнес-коуч и основатель Club 500 Дмитрий Портнягин, на которого завели дело о неуплате налогов, в своем Telegram-канале пообещал "сегодня же" выплатить все штрафы и пени в размере 64 миллионов рублей.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что против Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег, проходят обыски. В декабре прошлого года Портнягин оспорил в суде налоговую задолженность, рассказывал РИА Новости его адвокат Евгений Грицков.
"Остались только штрафы и пени, с которыми мы не были согласны и вышли в суд. Я считаю, что это моя гражданская позиция... Несмотря на это, я сегодня же, не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней — в размере 64 миллиона рублей", - написал Портнягин. По его словам, "основное тело долга" было погашено им в августе 2022 года.
Дмитрий Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации, его резиденты - лидеры рынка со средним оборотом бизнеса в 2,6 миллиарда рублей в год. Сlub 500 называет себя "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
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