https://ria.ru/20240411/portnyagin-1939308629.html
Против бизнесмена Портнягина возбудили уголовное дело, сообщает источник
Против бизнесмена Портнягина возбудили уголовное дело, сообщает источник - РИА Новости, 11.04.2024
Против бизнесмена Портнягина возбудили уголовное дело, сообщает источник
Против бизнесмена Дмитрия Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:24
2024-04-11T12:24
2024-04-11T14:37
происшествия
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Против бизнесмена Дмитрия Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В декабре прошлого года Портнягин оспорил в суде налоговую задолженность, сообщал РИА Новости его адвокат Евгений Грицков. "В отношении Дмитрия Портнягина расследуется уголовное дело по статьям 198 УК РФ (Уклонение физлица от уплаты налогов) и 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денег или иного имущества)", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас проходят обыски. Дмитрий Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации, его резиденты - лидеры рынка со средним оборотом бизнеса в 2,6 миллиарда рублей в год. Сlub 500 называет себя "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
https://ria.ru/20231229/lerchek-1918922891.html
https://ria.ru/20231024/blinovskaya-1904880852.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Против бизнесмена Портнягина возбудили уголовное дело, сообщает источник
Против бизнесмена Портнягина возбудили дело о неуплате налогов и отмывании денег
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Против бизнесмена Дмитрия Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В декабре прошлого года Портнягин оспорил в суде налоговую задолженность, сообщал РИА Новости его адвокат Евгений Грицков.
"В отношении Дмитрия Портнягина расследуется уголовное дело по статьям 198 УК РФ
(Уклонение физлица от уплаты налогов) и 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денег или иного имущества)", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас проходят обыски.
Дмитрий Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор".
Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации, его резиденты - лидеры рынка со средним оборотом бизнеса в 2,6 миллиарда рублей в год. Сlub 500 называет себя "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.