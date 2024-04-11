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Против бизнесмена Портнягина возбудили уголовное дело, сообщает источник - РИА Новости, 11.04.2024
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12:24 11.04.2024 (обновлено: 14:37 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/portnyagin-1939308629.html
Против бизнесмена Портнягина возбудили уголовное дело, сообщает источник
Против бизнесмена Портнягина возбудили уголовное дело, сообщает источник - РИА Новости, 11.04.2024
Против бизнесмена Портнягина возбудили уголовное дело, сообщает источник
Против бизнесмена Дмитрия Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:24
2024-04-11T14:37
происшествия
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Против бизнесмена Дмитрия Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В декабре прошлого года Портнягин оспорил в суде налоговую задолженность, сообщал РИА Новости его адвокат Евгений Грицков. "В отношении Дмитрия Портнягина расследуется уголовное дело по статьям 198 УК РФ (Уклонение физлица от уплаты налогов) и 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денег или иного имущества)", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас проходят обыски. Дмитрий Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации, его резиденты - лидеры рынка со средним оборотом бизнеса в 2,6 миллиарда рублей в год. Сlub 500 называет себя "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
https://ria.ru/20231229/lerchek-1918922891.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Против бизнесмена Портнягина возбудили уголовное дело, сообщает источник

Против бизнесмена Портнягина возбудили дело о неуплате налогов и отмывании денег

© Социальные сети Дмитрия ПортнягинаБизнес-коуч Дмитрий Портнягин
Бизнес-коуч Дмитрий Портнягин
© Социальные сети Дмитрия Портнягина
Бизнес-коуч Дмитрий Портнягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Против бизнесмена Дмитрия Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В декабре прошлого года Портнягин оспорил в суде налоговую задолженность, сообщал РИА Новости его адвокат Евгений Грицков.
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
СК прекратил уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек
29 декабря 2023, 11:36
"В отношении Дмитрия Портнягина расследуется уголовное дело по статьям 198 УК РФ (Уклонение физлица от уплаты налогов) и 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денег или иного имущества)", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас проходят обыски.
Дмитрий Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор".
Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации, его резиденты - лидеры рынка со средним оборотом бизнеса в 2,6 миллиарда рублей в год. Сlub 500 называет себя "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
Блогер Елена Блиновская и ее адвокат Наталья Сальникова в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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24 октября 2023, 11:56
 
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