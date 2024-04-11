https://ria.ru/20240411/portnyagin-1939308629.html

Против бизнесмена Портнягина возбудили уголовное дело, сообщает источник

Против бизнесмена Портнягина возбудили уголовное дело, сообщает источник - РИА Новости, 11.04.2024

Против бизнесмена Портнягина возбудили уголовное дело, сообщает источник

Против бизнесмена Дмитрия Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:24

2024-04-11T12:24

2024-04-11T14:37

происшествия

россия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Против бизнесмена Дмитрия Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В декабре прошлого года Портнягин оспорил в суде налоговую задолженность, сообщал РИА Новости его адвокат Евгений Грицков. "В отношении Дмитрия Портнягина расследуется уголовное дело по статьям 198 УК РФ (Уклонение физлица от уплаты налогов) и 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денег или иного имущества)", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас проходят обыски. Дмитрий Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации, его резиденты - лидеры рынка со средним оборотом бизнеса в 2,6 миллиарда рублей в год. Сlub 500 называет себя "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.

https://ria.ru/20231229/lerchek-1918922891.html

https://ria.ru/20231024/blinovskaya-1904880852.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия