В Помпеях обнаружили комнату, украшенную сюжетами на тему Троянской войны
В Помпеях нашли комнату, украшенную мифологическими сюжетами Троянской войны
© Ministero della culturaЧерный банкетный зал, обнаруженный при раскопках древнеримского города Помпеи
© Ministero della cultura
Черный банкетный зал, обнаруженный при раскопках древнеримского города Помпеи
РИМ, 11 апр – РИА Новости. Итальянские археологи, продолжающие раскопки на территории древнеримского города Помпеи, показали "внушительный банкетный зал с элегантными черными стенами", украшенный мифологическими сюжетами на тему Троянской войны, сообщило министерство культуры Италии.
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"Изысканное пространство, в котором можно насладиться приятными моментом с банкетами и беседами, где можно дышать воздухом высокого уровня жизни, который показывает простор помещения, наличие фресок и мозаик, художественное качество картин и выбор сюжетов", - говорится в сообщении.
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Доминирующей темой настенных изображений является героизм, который призваны отобразить пары героев и божеств Троянской войны, а также "судьба и в то же время возможность, часто не осознаваемая человеком, изменить свою собственную жизнь". Так, на фресках появляются Елена и царевич Парис, чей роман стал причиной начала Троянской войны, прорицательница Кассандра и бог Аполлон.
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"Помпеи — это поистине сундук с сокровищами, который никогда не перестает нас удивлять и вызывать изумление, потому что каждый раз, когда мы ведем раскопки, мы находим что-то прекрасное и значительное", - заявил министр культуры Дженнаро Санджулиано.
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