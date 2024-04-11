https://ria.ru/20240411/politseyskiy-1939471451.html

Нижегородского полицейского осудили за удар задержанного электрошокером

Нижегородского полицейского осудили за удар задержанного электрошокером - РИА Новости, 11.04.2024

Нижегородского полицейского осудили за удар задержанного электрошокером

Бывший оперативный дежурный отдела полиции в Выксе Нижегородской области, применивший электрошокер к задержанному, осуждён на 4 года колонии общего режима за... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T22:51

2024-04-11T22:51

2024-04-11T22:51

происшествия

выкса

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Бывший оперативный дежурный отдела полиции в Выксе Нижегородской области, применивший электрошокер к задержанному, осуждён на 4 года колонии общего режима за превышение должностных полномочий, сообщает региональное СУСК РФ. "Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе в органах МВД РФ на срок 2 года", - говорится в сообщении регионального СУСК.Бывший полицейский признан виновным в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и специальных средств (часть 3 статьи 286 УК). Следствием и судом установлено, что в ночь на 16 октября 2022 года в отдел полиции в Выксе за мелкое хулиганство был доставлен местный житель. Находясь в специальном помещении для задержанных лиц, мужчина стал бить ногами по двери. Сотрудник полиции ударил его в лицо и применил электрошокер, нанеся телесные повреждения.

https://ria.ru/20240323/ekstraditsiya-1935174207.html

https://ria.ru/20240329/arest-1936507579.html

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происшествия, выкса, россия, нижегородская область