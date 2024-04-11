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Москва должна ответить на развертывание ракет в АТР, заявили в МИД - РИА Новости, 11.04.2024
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14:20 11.04.2024 (обновлено: 15:11 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/politika-1939356582.html
Москва должна ответить на развертывание ракет в АТР, заявили в МИД
Москва должна ответить на развертывание ракет в АТР, заявили в МИД - РИА Новости, 11.04.2024
Москва должна ответить на развертывание ракет в АТР, заявили в МИД
РФ ответит "двойным противодействием" на планы США разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:20
2024-04-11T15:11
атр
россия
москва
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. РФ ответит "двойным противодействием" на планы США разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Как недавно обсуждалось в ходе визита министра иностранных дел РФ в Пекин, на "двойное сдерживание" мы можем и должны ответить "двойным противодействием", - сказал Рябков журналистам, комментируя планы США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.По его словам, одним из элементов такого противодействия будет пересмотр подхода Москвы к объявленному в 2018 году Россией одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.
https://ria.ru/20240408/kitay-1938545024.html
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атр, россия, москва, в мире, сергей рябков, сша
АТР, Россия, Москва, В мире, Сергей Рябков, США
Москва должна ответить на развертывание ракет в АТР, заявили в МИД

МИД: Москва должна ответить на развертывание ракет средней дальности в АТР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. РФ ответит "двойным противодействием" на планы США разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Как недавно обсуждалось в ходе визита министра иностранных дел РФ в Пекин, на "двойное сдерживание" мы можем и должны ответить "двойным противодействием", - сказал Рябков журналистам, комментируя планы США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По его словам, одним из элементов такого противодействия будет пересмотр подхода Москвы к объявленному в 2018 году Россией одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.
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