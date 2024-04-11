https://ria.ru/20240411/politika-1939356582.html
Москва должна ответить на развертывание ракет в АТР, заявили в МИД
Москва должна ответить на развертывание ракет в АТР, заявили в МИД - РИА Новости, 11.04.2024
Москва должна ответить на развертывание ракет в АТР, заявили в МИД
РФ ответит "двойным противодействием" на планы США разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:20
2024-04-11T14:20
2024-04-11T15:11
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. РФ ответит "двойным противодействием" на планы США разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Как недавно обсуждалось в ходе визита министра иностранных дел РФ в Пекин, на "двойное сдерживание" мы можем и должны ответить "двойным противодействием", - сказал Рябков журналистам, комментируя планы США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.По его словам, одним из элементов такого противодействия будет пересмотр подхода Москвы к объявленному в 2018 году Россией одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва должна ответить на развертывание ракет в АТР, заявили в МИД
МИД: Москва должна ответить на развертывание ракет средней дальности в АТР