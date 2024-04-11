https://ria.ru/20240411/politika-1939356582.html

Москва должна ответить на развертывание ракет в АТР, заявили в МИД

Москва должна ответить на развертывание ракет в АТР, заявили в МИД - РИА Новости, 11.04.2024

Москва должна ответить на развертывание ракет в АТР, заявили в МИД

РФ ответит "двойным противодействием" на планы США разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:20

2024-04-11T14:20

2024-04-11T15:11

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. РФ ответит "двойным противодействием" на планы США разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Как недавно обсуждалось в ходе визита министра иностранных дел РФ в Пекин, на "двойное сдерживание" мы можем и должны ответить "двойным противодействием", - сказал Рябков журналистам, комментируя планы США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.По его словам, одним из элементов такого противодействия будет пересмотр подхода Москвы к объявленному в 2018 году Россией одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.

https://ria.ru/20240408/kitay-1938545024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

атр, россия, москва, в мире, сергей рябков, сша