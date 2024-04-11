https://ria.ru/20240411/podrostok-1939225334.html
При атаке украинского БПЛА во Владимировке в ДНР пострадал подросток
При атаке украинского БПЛА во Владимировке в ДНР пострадал подросток - РИА Новости, 11.04.2024
При атаке украинского БПЛА во Владимировке в ДНР пострадал подросток
Подросток пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Владимировку, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T00:10
2024-04-11T00:10
2024-04-11T00:10
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Подросток пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Владимировку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным представительства, в 21.00 на Владимировку был сброшен взрывоопасный предмет с беспилотника. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 10 апреля, по состоянию на 23.50 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Владимировка: в результате сброса ВОП с БПЛА ранен парень-подросток 2007 года рождения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240409/vatutino-1938809844.html
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донецкая народная республика, сцкк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, В мире
При атаке украинского БПЛА во Владимировке в ДНР пострадал подросток
СЦКК: в результате атаки БПЛА ВСУ во Владимировке в ДНР пострадал подросток