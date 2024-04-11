https://ria.ru/20240411/podrostok-1939225334.html

При атаке украинского БПЛА во Владимировке в ДНР пострадал подросток

При атаке украинского БПЛА во Владимировке в ДНР пострадал подросток - РИА Новости, 11.04.2024

При атаке украинского БПЛА во Владимировке в ДНР пострадал подросток

Подросток пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Владимировку, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T00:10

2024-04-11T00:10

2024-04-11T00:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Подросток пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Владимировку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным представительства, в 21.00 на Владимировку был сброшен взрывоопасный предмет с беспилотника. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 10 апреля, по состоянию на 23.50 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Владимировка: в результате сброса ВОП с БПЛА ранен парень-подросток 2007 года рождения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240409/vatutino-1938809844.html

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донецкая народная республика, сцкк, в мире