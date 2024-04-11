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При атаке украинского БПЛА во Владимировке в ДНР пострадал подросток - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:10 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/podrostok-1939225334.html
При атаке украинского БПЛА во Владимировке в ДНР пострадал подросток
При атаке украинского БПЛА во Владимировке в ДНР пострадал подросток - РИА Новости, 11.04.2024
При атаке украинского БПЛА во Владимировке в ДНР пострадал подросток
Подросток пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Владимировку, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T00:10
2024-04-11T00:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
в мире
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Подросток пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Владимировку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным представительства, в 21.00 на Владимировку был сброшен взрывоопасный предмет с беспилотника. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 10 апреля, по состоянию на 23.50 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Владимировка: в результате сброса ВОП с БПЛА ранен парень-подросток 2007 года рождения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240409/vatutino-1938809844.html
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донецкая народная республика, сцкк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, В мире
При атаке украинского БПЛА во Владимировке в ДНР пострадал подросток

СЦКК: в результате атаки БПЛА ВСУ во Владимировке в ДНР пострадал подросток

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Подросток пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Владимировку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным представительства, в 21.00 на Владимировку был сброшен взрывоопасный предмет с беспилотника.
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"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 10 апреля, по состоянию на 23.50 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Владимировка: в результате сброса ВОП с БПЛА ранен парень-подросток 2007 года рождения", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККВ мире
 
 
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