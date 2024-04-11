https://ria.ru/20240411/podmoskove-1939350153.html
Инвестиции в новый завод в Подмосковье оценили в 832 млн рублей
Инвестиции в новый завод в Подмосковье оценили в 832 млн рублей - РИА Новости, 11.04.2024
Инвестиции в новый завод в Подмосковье оценили в 832 млн рублей
В подмосковной особой экономической зоне "Дубна" приступают к строительству завода по производству импортозамещающего инструмента для промышленности, инвестиции РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:59
2024-04-11T13:59
2024-04-11T13:59
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В подмосковной особой экономической зоне "Дубна" приступают к строительству завода по производству импортозамещающего инструмента для промышленности, инвестиции в проект превышают 832 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Сейчас на участке ведутся подготовительные работы к строительству объекта. Новый корпус появится на правобережной площадке ОЭЗ "Дубна". "Производственно-складское здание появится в рамках первого этапа первой очереди строительства. Площадь объекта составит почти 1,5 тысячи квадратных метров. На производстве появится более 40 новых рабочих мест. Инвестиции в проект превышают 832 миллиона рублей", - сказала зампредседателя правительства региона – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Реализуемый импортозамещающий проект позволит обеспечить российский рынок качественным инструментом для металлообработки и оснасткой отечественного производства. На заводе будет налажен выпуск осевого твердосплавного инструмента и корпусных фрез с улучшенными эксплуатационными характеристиками, оказываться услуги по нанесению износостойких покрытий, а также рентген-термостабилизации на готовые изделия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), инвестиции, завод
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Инвестиции, Завод
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В подмосковной особой экономической зоне "Дубна" приступают к строительству завода по производству импортозамещающего инструмента для промышленности, инвестиции в проект превышают 832 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Сейчас на участке ведутся подготовительные работы к строительству объекта. Новый корпус появится на правобережной площадке ОЭЗ "Дубна".
"Производственно-складское здание появится в рамках первого этапа первой очереди строительства. Площадь объекта составит почти 1,5 тысячи квадратных метров. На производстве появится более 40 новых рабочих мест. Инвестиции в проект превышают 832 миллиона рублей", - сказала зампредседателя правительства региона – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Реализуемый импортозамещающий проект позволит обеспечить российский рынок качественным инструментом для металлообработки и оснасткой отечественного производства.
На заводе
будет налажен выпуск осевого твердосплавного инструмента и корпусных фрез с улучшенными эксплуатационными характеристиками, оказываться услуги по нанесению износостойких покрытий, а также рентген-термостабилизации на готовые изделия.