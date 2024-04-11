https://ria.ru/20240411/podmoskove-1939293667.html

Почти 400 единиц медоборудования для лечения зрения закупят в Подмосковье

Почти 400 единиц медоборудования для лечения зрения закупят в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2024

Почти 400 единиц медоборудования для лечения зрения закупят в Подмосковье

В Московской области в 2024 году планируют купить почти 400 единиц нового медицинского оборудования для диагностики и лечения зрения, на эти цели направлено... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:55

2024-04-11T11:55

2024-04-11T11:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Московской области в 2024 году планируют купить почти 400 единиц нового медицинского оборудования для диагностики и лечения зрения, на эти цели направлено более 550 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. "Современное офтальмологическое оборудование необходимо для высокоточной диагностики и эффективного лечения патологий зрения", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, слова которого приводит пресс-служба. Он пояснил, что в этом году планируется приобрести для больниц и поликлиник 389 единиц такой техники. Новое оборудование будет установлено в 44 медицинских организациях, в том числе Орехово-Зуевской, Клинской, Протвинской, Щелковской, Мытищинской, Одинцовской и других больницах. Медтехника закуплена благодаря нацпроекту "Здравоохранение" по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

https://ria.ru/20240410/spetsialnosti-1939064131.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев