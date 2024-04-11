https://ria.ru/20240411/podmoskove-1939293667.html
Почти 400 единиц медоборудования для лечения зрения закупят в Подмосковье
Почти 400 единиц медоборудования для лечения зрения закупят в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2024
Почти 400 единиц медоборудования для лечения зрения закупят в Подмосковье
В Московской области в 2024 году планируют купить почти 400 единиц нового медицинского оборудования для диагностики и лечения зрения, на эти цели направлено... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:55
2024-04-11T11:55
2024-04-11T11:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Московской области в 2024 году планируют купить почти 400 единиц нового медицинского оборудования для диагностики и лечения зрения, на эти цели направлено более 550 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. "Современное офтальмологическое оборудование необходимо для высокоточной диагностики и эффективного лечения патологий зрения", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, слова которого приводит пресс-служба. Он пояснил, что в этом году планируется приобрести для больниц и поликлиник 389 единиц такой техники. Новое оборудование будет установлено в 44 медицинских организациях, в том числе Орехово-Зуевской, Клинской, Протвинской, Щелковской, Мытищинской, Одинцовской и других больницах. Медтехника закуплена благодаря нацпроекту "Здравоохранение" по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
https://ria.ru/20240410/spetsialnosti-1939064131.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Московской области в 2024 году планируют купить почти 400 единиц нового медицинского оборудования для диагностики и лечения зрения, на эти цели направлено более 550 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
"Современное офтальмологическое оборудование необходимо для высокоточной диагностики и эффективного лечения патологий зрения", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, слова которого приводит пресс-служба.
Он пояснил, что в этом году планируется приобрести для больниц и поликлиник 389 единиц такой техники.
Новое оборудование будет установлено в 44 медицинских организациях, в том числе Орехово-Зуевской, Клинской, Протвинской, Щелковской, Мытищинской, Одинцовской и других больницах.
Медтехника закуплена благодаря нацпроекту "Здравоохранение" по поручению губернатора региона Андрея Воробьева
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