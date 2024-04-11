Рейтинг@Mail.ru
Почти 400 единиц медоборудования для лечения зрения закупят в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
11:55 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/podmoskove-1939293667.html
Почти 400 единиц медоборудования для лечения зрения закупят в Подмосковье
Почти 400 единиц медоборудования для лечения зрения закупят в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2024
Почти 400 единиц медоборудования для лечения зрения закупят в Подмосковье
В Московской области в 2024 году планируют купить почти 400 единиц нового медицинского оборудования для диагностики и лечения зрения, на эти цели направлено... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:55
2024-04-11T11:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939296838_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_87b1c4df79be1abda90cc9cb446d27a6.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Московской области в 2024 году планируют купить почти 400 единиц нового медицинского оборудования для диагностики и лечения зрения, на эти цели направлено более 550 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. "Современное офтальмологическое оборудование необходимо для высокоточной диагностики и эффективного лечения патологий зрения", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, слова которого приводит пресс-служба. Он пояснил, что в этом году планируется приобрести для больниц и поликлиник 389 единиц такой техники. Новое оборудование будет установлено в 44 медицинских организациях, в том числе Орехово-Зуевской, Клинской, Протвинской, Щелковской, Мытищинской, Одинцовской и других больницах. Медтехника закуплена благодаря нацпроекту "Здравоохранение" по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
https://ria.ru/20240410/spetsialnosti-1939064131.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939296838_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3703c3441be0c87646e9aebbcfd01828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Почти 400 единиц медоборудования для лечения зрения закупят в Подмосковье

© iStock.com / milorad kravicДевушка на приеме у офтальмолога
Девушка на приеме у офтальмолога - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© iStock.com / milorad kravic
Девушка на приеме у офтальмолога
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Московской области в 2024 году планируют купить почти 400 единиц нового медицинского оборудования для диагностики и лечения зрения, на эти цели направлено более 550 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
"Современное офтальмологическое оборудование необходимо для высокоточной диагностики и эффективного лечения патологий зрения", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, слова которого приводит пресс-служба.
Врач накладывает повязку на кисть пациентки - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
В Подмосковье расширили список специальностей для "Земского доктора"
Вчера, 12:52
Он пояснил, что в этом году планируется приобрести для больниц и поликлиник 389 единиц такой техники.
Новое оборудование будет установлено в 44 медицинских организациях, в том числе Орехово-Зуевской, Клинской, Протвинской, Щелковской, Мытищинской, Одинцовской и других больницах.
Медтехника закуплена благодаря нацпроекту "Здравоохранение" по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала