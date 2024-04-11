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В США надеются, что гибель детей лидера ХАМАС не скажется на переговорах - РИА Новости, 11.04.2024
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22:16 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/peregovory-1939468817.html
В США надеются, что гибель детей лидера ХАМАС не скажется на переговорах
В США надеются, что гибель детей лидера ХАМАС не скажется на переговорах - РИА Новости, 11.04.2024
В США надеются, что гибель детей лидера ХАМАС не скажется на переговорах
Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер выразил надежду, что гибель детей лидера ХАМАС Исмаила Хании при израильском ударе не повлияет на... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T22:16
2024-04-11T22:16
в мире
сша
израиль
исмаил хания
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер выразил надежду, что гибель детей лидера ХАМАС Исмаила Хании при израильском ударе не повлияет на переговоры по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. "Что касается этих ударов (в ходе которых погибли дети Хании - ред.), я, конечно, надеюсь, что этого не произойдет, но я бы не хотел давать каких-либо оценок", - сказал Миллер, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее СМИ сообщили, что трое сыновей и несколько внуков главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате израильского удара в секторе Газа. Сам Хания, комментируя гибель своих сыновей, заявил, что она не повлияет на требования движения о прекращении огня в секторе Газа. В заявлении, выпущенном вслед за известием о гибели сыновей и внуков, Хания отметил, что за годы противостояния с Израилем погибли около 60 его родственников.
https://ria.ru/20240410/soboleznovaniya-1939201587.html
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в мире, сша, израиль, исмаил хания, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Исмаил Хания, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США надеются, что гибель детей лидера ХАМАС не скажется на переговорах

В госдепе надеются, что гибель детей лидера ХАМАС не скажется на переговорах

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер выразил надежду, что гибель детей лидера ХАМАС Исмаила Хании при израильском ударе не повлияет на переговоры по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа.
«
"Что касается этих ударов (в ходе которых погибли дети Хании - ред.), я, конечно, надеюсь, что этого не произойдет, но я бы не хотел давать каких-либо оценок", - сказал Миллер, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее СМИ сообщили, что трое сыновей и несколько внуков главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате израильского удара в секторе Газа. Сам Хания, комментируя гибель своих сыновей, заявил, что она не повлияет на требования движения о прекращении огня в секторе Газа. В заявлении, выпущенном вслед за известием о гибели сыновей и внуков, Хания отметил, что за годы противостояния с Израилем погибли около 60 его родственников.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели его детей
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В миреСШАИзраильИсмаил ХанияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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