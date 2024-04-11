https://ria.ru/20240411/peregovory-1939443608.html
Начались переговоры Путина и Лукашенко
Начались переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 11.04.2024
Начались переговоры Путина и Лукашенко
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко начались, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T19:40
2024-04-11T19:40
2024-04-11T19:44
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко начались, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Общение лидеров уже началось. Но прессу пока не приглашали", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
Начались переговоры Путина и Лукашенко
Пул Первого: начались переговоры Путина и Лукашенко