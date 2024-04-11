https://ria.ru/20240411/peregovory-1939443608.html

Начались переговоры Путина и Лукашенко

Начались переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 11.04.2024

Начались переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко начались, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T19:40

2024-04-11T19:40

2024-04-11T19:44

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко начались, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Общение лидеров уже началось. Но прессу пока не приглашали", - говорится в сообщении.

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия