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В Кургане пик паводка ожидается 14-15 апреля - РИА Новости, 11.04.2024
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21:10 11.04.2024 (обновлено: 21:23 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/pavodok-1939458799.html
В Кургане пик паводка ожидается 14-15 апреля
В Кургане пик паводка ожидается 14-15 апреля - РИА Новости, 11.04.2024
В Кургане пик паводка ожидается 14-15 апреля
Пик паводка ожидается в Курганской области 14-15 апреля, в настоящее время фиксируется интенсивный рост уровней воды в реке Тобол, сообщает региональный главк... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:10
2024-04-11T21:23
курган
курганская область
тобол (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Пик паводка ожидается в Курганской области 14-15 апреля, в настоящее время фиксируется интенсивный рост уровней воды в реке Тобол, сообщает региональный главк МЧС."В Курганской области продолжается интенсивный рост уровней воды в реке Тобол. Вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского районов и Кургана. В областном центре пик паводка прогнозируют к 14-15 апреля", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в регионе эвакуированы более 6 тысяч человек. В пунктах временного размещения находится 820 местных жителей, в том числе 281 ребенок. В общей сложности развернуто 99 пунктов временного размещения на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений соцсферы.В настоящее время в области, уточнили в МЧС, подтоплены 183 жилых дома и 286 приусадебных участков.Продолжается наращивание группировки сил и средств для борьбы с паводком и его последствиями. В регион прибыли спасатели МЧС России из Ивановской, Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. К 12.00 мск четверга уровень воды в реке Тобол в областной столице достиг 388 сантиметров. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация с паводками самая серьезная, на утро четверга составляла 1008 сантиметров, при этом критическая отметка наступает при 1060 сантиметрах.
https://ria.ru/20240411/pavodok-1939345561.html
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курган
курганская область
тобол (река)
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курган, курганская область, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия
Курган, Курганская область, Тобол (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Кургане пик паводка ожидается 14-15 апреля

ГУМЧС: в Кургане пик паводка ожидается 14-15 апреля

© Курганская область официально/TelegramПаводковая ситуация в городе Курган
Паводковая ситуация в городе Курган
© Курганская область официально/Telegram
Паводковая ситуация в городе Курган
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Пик паводка ожидается в Курганской области 14-15 апреля, в настоящее время фиксируется интенсивный рост уровней воды в реке Тобол, сообщает региональный главк МЧС.
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"В Курганской области продолжается интенсивный рост уровней воды в реке Тобол. Вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского районов и Кургана. В областном центре пик паводка прогнозируют к 14-15 апреля", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в регионе эвакуированы более 6 тысяч человек. В пунктах временного размещения находится 820 местных жителей, в том числе 281 ребенок. В общей сложности развернуто 99 пунктов временного размещения на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений соцсферы.
В настоящее время в области, уточнили в МЧС, подтоплены 183 жилых дома и 286 приусадебных участков.
Продолжается наращивание группировки сил и средств для борьбы с паводком и его последствиями. В регион прибыли спасатели МЧС России из Ивановской, Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. К 12.00 мск четверга уровень воды в реке Тобол в областной столице достиг 388 сантиметров. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация с паводками самая серьезная, на утро четверга составляла 1008 сантиметров, при этом критическая отметка наступает при 1060 сантиметрах.
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КурганКурганская областьТобол (река)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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