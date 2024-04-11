https://ria.ru/20240411/pavodok-1939408598.html

Путин попросил регулярно докладывать ему о работах в затопленных регионах

Путин попросил регулярно докладывать ему о работах в затопленных регионах - РИА Новости, 11.04.2024

Путин попросил регулярно докладывать ему о работах в затопленных регионах

Президент России Владимир Путин попросил регулярно докладывать ему о ходе восстановительных работ в пострадавших от паводков регионах. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:07

2024-04-11T17:07

2024-04-11T17:07

происшествия

россия

владимир путин

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил регулярно докладывать ему о ходе восстановительных работ в пострадавших от паводков регионах."Прошу докладывать регулярно", - сказал он на совещании в режиме видеоконференции по ликвидации последствий паводков.Президент отдельно обратился к главе МЧС Александру Куренкову."Александр Вячеславович, завтра доложите. Не буду терзать всех руководителей регионов, губернаторов, все работают на местах. А вы докладывайте ежедневно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, владимир путин, наводнения в россии — 2024