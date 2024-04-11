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Совещание с участием Путина по паводкам в российских регионах. Трансляция - РИА Новости, 11.04.2024
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16:00 11.04.2024 (обновлено: 16:31 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/pavodok-1939373343.html
Совещание с участием Путина по паводкам в российских регионах. Трансляция
Совещание с участием Путина по паводкам в российских регионах. Трансляция - РИА Новости, 11.04.2024
Совещание с участием Путина по паводкам в российских регионах. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации с паводками в российских регионах. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:00
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владимир путин
прорыв дамбы в орске
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации с паводками в российских регионах.
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LIVE: Совещание Путина по ситуации с паводками в регионах
LIVE: Совещание Путина по ситуации с паводками в регионах
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владимир путин, прорыв дамбы в орске, россия, видео
Владимир Путин, Прорыв дамбы в Орске, Россия
Совещание с участием Путина по паводкам в российских регионах. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации с паводками в российских регионах.
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Совещание с участием Путина по паводкам в российских регионах. Трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации с паводками в российских регионах.
 
Владимир ПутинПрорыв дамбы в ОрскеРоссия
 
 
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