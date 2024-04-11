https://ria.ru/20240411/pavodok-1939373343.html

Совещание с участием Путина по паводкам в российских регионах. Трансляция

Совещание с участием Путина по паводкам в российских регионах. Трансляция - РИА Новости, 11.04.2024

Совещание с участием Путина по паводкам в российских регионах. Трансляция

Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации с паводками в российских регионах. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:00

2024-04-11T16:00

2024-04-11T16:31

владимир путин

прорыв дамбы в орске

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939341388_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1f23876d935143558017639141e2ad63.jpg

Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации с паводками в российских регионах.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Совещание Путина по ситуации с паводками в регионах LIVE: Совещание Путина по ситуации с паводками в регионах 2024-04-11T16:00 true PT32M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, прорыв дамбы в орске, россия, видео