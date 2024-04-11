https://ria.ru/20240411/pavodok-1939373343.html
Совещание с участием Путина по паводкам в российских регионах. Трансляция
Совещание с участием Путина по паводкам в российских регионах. Трансляция - РИА Новости, 11.04.2024
Совещание с участием Путина по паводкам в российских регионах. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации с паводками в российских регионах. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:00
2024-04-11T16:00
2024-04-11T16:31
владимир путин
прорыв дамбы в орске
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации с паводками в российских регионах.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939341388_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_67467bfbcba47edfcc586a65963602f3.jpg
LIVE: Совещание Путина по ситуации с паводками в регионах
LIVE: Совещание Путина по ситуации с паводками в регионах
2024-04-11T16:00
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PT32M03S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, прорыв дамбы в орске, россия, видео
Владимир Путин, Прорыв дамбы в Орске, Россия
Совещание с участием Путина по паводкам в российских регионах. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации с паводками в российских регионах.
2024-04-11T16:00
true
PT32M03S
Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации с паводками в российских регионах.