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Волна паводка движется на село Илек в Оренбургской области - РИА Новости, 11.04.2024
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14:22 11.04.2024 (обновлено: 14:35 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/pavodok-1939357302.html
Волна паводка движется на село Илек в Оренбургской области
Волна паводка движется на село Илек в Оренбургской области - РИА Новости, 11.04.2024
Волна паводка движется на село Илек в Оренбургской области
Волна паводка по долине Урала дошла до Оренбурга и будет далее двигаться на Илек, где укрепили дамбу, сообщает правительство Оренбургской области в своем... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:22
2024-04-11T14:35
оренбургская область
оренбург
наводнения в россии — 2024
происшествия
денис паслер
прорыв дамбы в орске
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УФА, 11 апр – РИА Новости. Волна паводка по долине Урала дошла до Оренбурга и будет далее двигаться на Илек, где укрепили дамбу, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале."Глава региона отметил, что волна паводка по долине Урала дошла до Оренбурга и будет далее двигаться на Илек. Все населенные пункты, расположенные по Уралу после областного центра, уже испытывают на себе влияние стихии", - говорится в сообщении.Имеющийся запас времени дал возможность закончить отсыпку высокой дамбы в селе Илек, уточняют власти."Она устроена для того, чтобы с минимумом ущерба для территории пропустить Урал дальше на юг. На уровень Урала за Оренбургом серьёзно влияет полноводная и более быстрая Сакмара, которая в последние дни тоже растет, но не так интенсивно. Губернатор Денис Паслер отметил, что сам поедет в Илекский район для координации действий всех служб и личного контроля за ситуацией", - добавили в правительстве региона.
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оренбургская область, оренбург, наводнения в россии — 2024, происшествия, денис паслер, прорыв дамбы в орске
Оренбургская область, Оренбург, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске
Волна паводка движется на село Илек в Оренбургской области

Паслер: волна паводка по долине Урала дошла до Оренбурга и движется на село Илек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопленный дом в Оренбурге
Затопленный дом в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Затопленный дом в Оренбурге
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УФА, 11 апр – РИА Новости. Волна паводка по долине Урала дошла до Оренбурга и будет далее двигаться на Илек, где укрепили дамбу, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
«
"Глава региона отметил, что волна паводка по долине Урала дошла до Оренбурга и будет далее двигаться на Илек. Все населенные пункты, расположенные по Уралу после областного центра, уже испытывают на себе влияние стихии", - говорится в сообщении.
Имеющийся запас времени дал возможность закончить отсыпку высокой дамбы в селе Илек, уточняют власти.
"Она устроена для того, чтобы с минимумом ущерба для территории пропустить Урал дальше на юг. На уровень Урала за Оренбургом серьёзно влияет полноводная и более быстрая Сакмара, которая в последние дни тоже растет, но не так интенсивно. Губернатор Денис Паслер отметил, что сам поедет в Илекский район для координации действий всех служб и личного контроля за ситуацией", - добавили в правительстве региона.
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Оренбургская областьОренбургНаводнения в России — 2024ПроисшествияДенис ПаслерПрорыв дамбы в Орске
 
 
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