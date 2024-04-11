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Волна паводка движется на село Илек в Оренбургской области

Волна паводка движется на село Илек в Оренбургской области - РИА Новости, 11.04.2024

Волна паводка движется на село Илек в Оренбургской области

Волна паводка по долине Урала дошла до Оренбурга и будет далее двигаться на Илек, где укрепили дамбу, сообщает правительство Оренбургской области в своем... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:22

2024-04-11T14:22

2024-04-11T14:35

оренбургская область

оренбург

наводнения в россии — 2024

происшествия

денис паслер

прорыв дамбы в орске

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УФА, 11 апр – РИА Новости. Волна паводка по долине Урала дошла до Оренбурга и будет далее двигаться на Илек, где укрепили дамбу, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале."Глава региона отметил, что волна паводка по долине Урала дошла до Оренбурга и будет далее двигаться на Илек. Все населенные пункты, расположенные по Уралу после областного центра, уже испытывают на себе влияние стихии", - говорится в сообщении.Имеющийся запас времени дал возможность закончить отсыпку высокой дамбы в селе Илек, уточняют власти."Она устроена для того, чтобы с минимумом ущерба для территории пропустить Урал дальше на юг. На уровень Урала за Оренбургом серьёзно влияет полноводная и более быстрая Сакмара, которая в последние дни тоже растет, но не так интенсивно. Губернатор Денис Паслер отметил, что сам поедет в Илекский район для координации действий всех служб и личного контроля за ситуацией", - добавили в правительстве региона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оренбургская область, оренбург, наводнения в россии — 2024, происшествия, денис паслер, прорыв дамбы в орске