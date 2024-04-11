https://ria.ru/20240411/pavodok-1939333835.html

Путин в четверг обсудит паводки с главами МЧС, Минстроя и губернаторами

Путин в четверг обсудит паводки с главами МЧС, Минстроя и губернаторами - РИА Новости, 11.04.2024

Путин в четверг обсудит паводки с главами МЧС, Минстроя и губернаторами

Президент РФ Владимир Путин пообщается по ВКС с главой МЧС России Александром Куренковым, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:17

2024-04-11T13:17

2024-04-11T13:17

россия

александр куренков (мчс)

ирек файзуллин

дмитрий песков

воздушно-космические силы россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939268106_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0eaf547568af39116e534bbcdfe489cd.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщается по ВКС с главой МЧС России Александром Куренковым, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным и главами пострадавших регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент продолжает работать в Кремле. Мы ожидаем, что где-то в течение часа он выйдет на видеоконференцсвязь с руководителем комиссии правительственной Куренковым, с министром строительства Файзуллиным и с тремя губернаторами трех регионов, которые подверглись затоплению в большей степени", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939117905.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, александр куренков (мчс), ирек файзуллин, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия