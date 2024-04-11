https://ria.ru/20240411/pavodok-1939333835.html
Путин в четверг обсудит паводки с главами МЧС, Минстроя и губернаторами
Путин в четверг обсудит паводки с главами МЧС, Минстроя и губернаторами - РИА Новости, 11.04.2024
Путин в четверг обсудит паводки с главами МЧС, Минстроя и губернаторами
Президент РФ Владимир Путин пообщается по ВКС с главой МЧС России Александром Куренковым, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:17
2024-04-11T13:17
2024-04-11T13:17
россия
александр куренков (мчс)
ирек файзуллин
дмитрий песков
воздушно-космические силы россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939268106_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0eaf547568af39116e534bbcdfe489cd.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщается по ВКС с главой МЧС России Александром Куренковым, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным и главами пострадавших регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент продолжает работать в Кремле. Мы ожидаем, что где-то в течение часа он выйдет на видеоконференцсвязь с руководителем комиссии правительственной Куренковым, с министром строительства Файзуллиным и с тремя губернаторами трех регионов, которые подверглись затоплению в большей степени", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939117905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр куренков (мчс), ирек файзуллин, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Россия, Александр Куренков (МЧС), Ирек Файзуллин, Дмитрий Песков, Воздушно-космические силы России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Путин в четверг обсудит паводки с главами МЧС, Минстроя и губернаторами
Путин в четверг по ВКС обсудит паводки с главами МЧС, Минстроя и губернаторами