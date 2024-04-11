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Трассу Тюмень — Омск укрепят водоналивными дамбами - РИА Новости, 11.04.2024
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11:49 11.04.2024 (обновлено: 11:54 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/pavodok-1939294090.html
Трассу Тюмень — Омск укрепят водоналивными дамбами
Трассу Тюмень — Омск укрепят водоналивными дамбами - РИА Новости, 11.04.2024
Трассу Тюмень — Омск укрепят водоналивными дамбами
Быстровозводимые дамбы, доставленные в Тюменскую область бортом МЧС, будут использовать для укрепления федеральной трассы Тюмень-Омск во время паводка на реке... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:49
2024-04-11T11:54
происшествия
тюмень
омск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
гидрометцентр
тюменская область
ишим
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ТЮМЕНЬ, 11 апр – РИА Новости. Быстровозводимые дамбы, доставленные в Тюменскую область бортом МЧС, будут использовать для укрепления федеральной трассы Тюмень-Омск во время паводка на реке Ишим. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев в эфире телеканала "Россия 24"."Сегодня бортом МЧС России прибыло четыре километра водоналивных дамб для укрепления федеральной трассы Тюмень-Омск, которые в ближайшее время мы уже будем устанавливать", – заявил Закутаев.В пресс-службе областного главка РИА Новости пояснили, что дамбы будут устанавливаться у трассы Р-402 в десяти километрах от села Абатское, через которое проходит река Ишим.По прогнозу Росгидромета, уровень воды в реках Ишим и Тобол к 14-15 апреля может достичь высоких отметок, к 20 числу предполагаются неблагоприятные уровни воды, а к 23-25 апреля могут превысить исторические максимумы. Характеризуя обстановку на данный момент, Закутаев подчеркнул, что по всем рекам ведется мониторинг, пока ситуация спокойная, однако регион готовится к наихудшему сценарию развития событий - проводятся превентивные мероприятия, идет наращивание дамб, подвоз песка, щебня. Пункты временного размещения уже готовы к приему эвакуированных из зон подтопления.Режим ЧС по паводку в Тюменской области установлен 8 апреля, значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на реке Ишим и двух – на реке Тоболе.Для минимизации и ликвидации последствий прохождения весеннего половодья в Тюменской области создана группировка из более 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники. По словам Закутаева, в четверг по поручению министра МЧС России в центральный аппарат направлен запрос на выделение дополнительных федеральных сил из резерва МЧС России. Тюменцы надеются, что к пику половодья при необходимости им на помощь придут коллеги из других регионов.
https://ria.ru/20240411/orsk-1939253100.html
https://ria.ru/20240410/ishim-1939149824.html
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происшествия, тюмень, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, гидрометцентр, тюменская область, ишим, россия
Происшествия, Тюмень, Омск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Гидрометцентр, Тюменская область, Ишим, Россия
Трассу Тюмень — Омск укрепят водоналивными дамбами

Трассу Тюмень — Омск во время паводка на реке Ишим укрепят водоналивными дамбами

© Администрация г. Ишима/TelegramРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© Администрация г. Ишима/Telegram
Река Ишим в Тюменской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 11 апр – РИА Новости. Быстровозводимые дамбы, доставленные в Тюменскую область бортом МЧС, будут использовать для укрепления федеральной трассы Тюмень-Омск во время паводка на реке Ишим. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев в эфире телеканала "Россия 24".
"Сегодня бортом МЧС России прибыло четыре километра водоналивных дамб для укрепления федеральной трассы Тюмень-Омск, которые в ближайшее время мы уже будем устанавливать", – заявил Закутаев.
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин (слева) и губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время пресс-подхода в Оренбурге. 11 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Глава Минстроя прокомментировал версию о грызунах, прогрызших дамбу в Орске
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В пресс-службе областного главка РИА Новости пояснили, что дамбы будут устанавливаться у трассы Р-402 в десяти километрах от села Абатское, через которое проходит река Ишим.
По прогнозу Росгидромета, уровень воды в реках Ишим и Тобол к 14-15 апреля может достичь высоких отметок, к 20 числу предполагаются неблагоприятные уровни воды, а к 23-25 апреля могут превысить исторические максимумы. Характеризуя обстановку на данный момент, Закутаев подчеркнул, что по всем рекам ведется мониторинг, пока ситуация спокойная, однако регион готовится к наихудшему сценарию развития событий - проводятся превентивные мероприятия, идет наращивание дамб, подвоз песка, щебня. Пункты временного размещения уже готовы к приему эвакуированных из зон подтопления.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области установлен 8 апреля, значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на реке Ишим и двух – на реке Тоболе.
Для минимизации и ликвидации последствий прохождения весеннего половодья в Тюменской области создана группировка из более 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники. По словам Закутаева, в четверг по поручению министра МЧС России в центральный аппарат направлен запрос на выделение дополнительных федеральных сил из резерва МЧС России. Тюменцы надеются, что к пику половодья при необходимости им на помощь придут коллеги из других регионов.
Река Ишим в Тюменской области
Пик паводка на реке Ишим ожидается к 22-23 апреля
Вчера, 17:12
 
ПроисшествияТюменьОмскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024ГидрометцентрТюменская областьИшимРоссия
 
 
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