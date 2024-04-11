Трассу Тюмень — Омск укрепят водоналивными дамбами
Трассу Тюмень — Омск во время паводка на реке Ишим укрепят водоналивными дамбами
Река Ишим в Тюменской области. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 11 апр – РИА Новости. Быстровозводимые дамбы, доставленные в Тюменскую область бортом МЧС, будут использовать для укрепления федеральной трассы Тюмень-Омск во время паводка на реке Ишим. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев в эфире телеканала "Россия 24".
"Сегодня бортом МЧС России прибыло четыре километра водоналивных дамб для укрепления федеральной трассы Тюмень-Омск, которые в ближайшее время мы уже будем устанавливать", – заявил Закутаев.
В пресс-службе областного главка РИА Новости пояснили, что дамбы будут устанавливаться у трассы Р-402 в десяти километрах от села Абатское, через которое проходит река Ишим.
По прогнозу Росгидромета, уровень воды в реках Ишим и Тобол к 14-15 апреля может достичь высоких отметок, к 20 числу предполагаются неблагоприятные уровни воды, а к 23-25 апреля могут превысить исторические максимумы. Характеризуя обстановку на данный момент, Закутаев подчеркнул, что по всем рекам ведется мониторинг, пока ситуация спокойная, однако регион готовится к наихудшему сценарию развития событий - проводятся превентивные мероприятия, идет наращивание дамб, подвоз песка, щебня. Пункты временного размещения уже готовы к приему эвакуированных из зон подтопления.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области установлен 8 апреля, значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на реке Ишим и двух – на реке Тоболе.
Для минимизации и ликвидации последствий прохождения весеннего половодья в Тюменской области создана группировка из более 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники. По словам Закутаева, в четверг по поручению министра МЧС России в центральный аппарат направлен запрос на выделение дополнительных федеральных сил из резерва МЧС России. Тюменцы надеются, что к пику половодья при необходимости им на помощь придут коллеги из других регионов.