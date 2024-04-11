https://ria.ru/20240411/pavodok-1939294090.html

Трассу Тюмень — Омск укрепят водоналивными дамбами

Трассу Тюмень — Омск укрепят водоналивными дамбами - РИА Новости, 11.04.2024

Трассу Тюмень — Омск укрепят водоналивными дамбами

Быстровозводимые дамбы, доставленные в Тюменскую область бортом МЧС, будут использовать для укрепления федеральной трассы Тюмень-Омск во время паводка на реке... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:49

2024-04-11T11:49

2024-04-11T11:54

происшествия

тюмень

омск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 11 апр – РИА Новости. Быстровозводимые дамбы, доставленные в Тюменскую область бортом МЧС, будут использовать для укрепления федеральной трассы Тюмень-Омск во время паводка на реке Ишим. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев в эфире телеканала "Россия 24"."Сегодня бортом МЧС России прибыло четыре километра водоналивных дамб для укрепления федеральной трассы Тюмень-Омск, которые в ближайшее время мы уже будем устанавливать", – заявил Закутаев.В пресс-службе областного главка РИА Новости пояснили, что дамбы будут устанавливаться у трассы Р-402 в десяти километрах от села Абатское, через которое проходит река Ишим.По прогнозу Росгидромета, уровень воды в реках Ишим и Тобол к 14-15 апреля может достичь высоких отметок, к 20 числу предполагаются неблагоприятные уровни воды, а к 23-25 апреля могут превысить исторические максимумы. Характеризуя обстановку на данный момент, Закутаев подчеркнул, что по всем рекам ведется мониторинг, пока ситуация спокойная, однако регион готовится к наихудшему сценарию развития событий - проводятся превентивные мероприятия, идет наращивание дамб, подвоз песка, щебня. Пункты временного размещения уже готовы к приему эвакуированных из зон подтопления.Режим ЧС по паводку в Тюменской области установлен 8 апреля, значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на реке Ишим и двух – на реке Тоболе.Для минимизации и ликвидации последствий прохождения весеннего половодья в Тюменской области создана группировка из более 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники. По словам Закутаева, в четверг по поручению министра МЧС России в центральный аппарат направлен запрос на выделение дополнительных федеральных сил из резерва МЧС России. Тюменцы надеются, что к пику половодья при необходимости им на помощь придут коллеги из других регионов.

https://ria.ru/20240411/orsk-1939253100.html

https://ria.ru/20240410/ishim-1939149824.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тюмень, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, гидрометцентр, тюменская область, ишим, россия