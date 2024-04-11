https://ria.ru/20240411/pavodok-1939286851.html

Пик паводка в Тюменской области ожидают к 23-25 апреля

Пик паводка в Тюменской области ожидают к 23-25 апреля - РИА Новости, 11.04.2024

Пик паводка в Тюменской области ожидают к 23-25 апреля

Пик паводка на реках Тобол и Ишим на территории Тюменской области ожидается к 23-25 апреля, уровни воды в них могут достичь исторических максимумов, сообщил... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:25

2024-04-11T11:25

2024-04-11T11:25

тюменская область

тобол (река)

ишим

наводнения в россии — 2024

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 11 апр – РИА Новости. Пик паводка на реках Тобол и Ишим на территории Тюменской области ожидается к 23-25 апреля, уровни воды в них могут достичь исторических максимумов, сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев в эфире телеканала "Россия 24". "По прогнозу Росгидромета, 14-15 апреля мы уже достигнем высоких отметок. К 20 числу предполагаются неблагоприятные уровни воды, а к 23-25, опять же, по Росгидромету, их прогнозам, мы предполагаем, что уровни воды могут быть выше исторических максимумов", - сообщил Закутаев. Режим ЧС по паводку в Тюменской области установлен 8 апреля, значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на реке Ишим и двух – на реке Тоболе. Для минимизации и ликвидации последствий прохождения весеннего половодья в Тюменской области создана группировка из более 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники. По словам Закутаева, в четверг по поручению министра МЧС России в центральный аппарат направлен запрос на выделение дополнительных федеральных сил из резерва МЧС России. Тюменцы надеются, что к пику половодья, при необходимости, им на помощь придут коллеги из других регионов.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html

тюменская область

тобол (река)

ишим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

тюменская область, тобол (река), ишим, наводнения в россии — 2024, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия