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Пик паводка в Тюменской области ожидают к 23-25 апреля - РИА Новости, 11.04.2024
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11:25 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/pavodok-1939286851.html
Пик паводка в Тюменской области ожидают к 23-25 апреля
Пик паводка в Тюменской области ожидают к 23-25 апреля - РИА Новости, 11.04.2024
Пик паводка в Тюменской области ожидают к 23-25 апреля
Пик паводка на реках Тобол и Ишим на территории Тюменской области ожидается к 23-25 апреля, уровни воды в них могут достичь исторических максимумов, сообщил... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:25
2024-04-11T11:25
тюменская область
тобол (река)
ишим
наводнения в россии — 2024
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 11 апр – РИА Новости. Пик паводка на реках Тобол и Ишим на территории Тюменской области ожидается к 23-25 апреля, уровни воды в них могут достичь исторических максимумов, сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев в эфире телеканала "Россия 24". "По прогнозу Росгидромета, 14-15 апреля мы уже достигнем высоких отметок. К 20 числу предполагаются неблагоприятные уровни воды, а к 23-25, опять же, по Росгидромету, их прогнозам, мы предполагаем, что уровни воды могут быть выше исторических максимумов", - сообщил Закутаев. Режим ЧС по паводку в Тюменской области установлен 8 апреля, значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на реке Ишим и двух – на реке Тоболе. Для минимизации и ликвидации последствий прохождения весеннего половодья в Тюменской области создана группировка из более 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники. По словам Закутаева, в четверг по поручению министра МЧС России в центральный аппарат направлен запрос на выделение дополнительных федеральных сил из резерва МЧС России. Тюменцы надеются, что к пику половодья, при необходимости, им на помощь придут коллеги из других регионов.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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тюменская область
тобол (река)
ишим
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тюменская область, тобол (река), ишим, наводнения в россии — 2024, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Тюменская область, Тобол (река), Ишим, Наводнения в России — 2024, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пик паводка в Тюменской области ожидают к 23-25 апреля

ГУМЧС ожидает пик паводка на Тоболе и Ишиме в Тюменской области к 23-25 апреля

© Администрация г. Ишима/TelegramРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© Администрация г. Ишима/Telegram
Река Ишим в Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 11 апр – РИА Новости. Пик паводка на реках Тобол и Ишим на территории Тюменской области ожидается к 23-25 апреля, уровни воды в них могут достичь исторических максимумов, сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев в эфире телеканала "Россия 24".
"По прогнозу Росгидромета, 14-15 апреля мы уже достигнем высоких отметок. К 20 числу предполагаются неблагоприятные уровни воды, а к 23-25, опять же, по Росгидромету, их прогнозам, мы предполагаем, что уровни воды могут быть выше исторических максимумов", - сообщил Закутаев.
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Режим ЧС по паводку в Тюменской области установлен 8 апреля, значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на реке Ишим и двух – на реке Тоболе.
Для минимизации и ликвидации последствий прохождения весеннего половодья в Тюменской области создана группировка из более 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники. По словам Закутаева, в четверг по поручению министра МЧС России в центральный аппарат направлен запрос на выделение дополнительных федеральных сил из резерва МЧС России. Тюменцы надеются, что к пику половодья, при необходимости, им на помощь придут коллеги из других регионов.
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Тюменская областьТобол (река)ИшимНаводнения в России — 2024МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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