https://ria.ru/20240411/pavodok-1939275252.html
В Оренбуржье сформируют пакет поддержки бизнеса после паводка
В Оренбуржье сформируют пакет поддержки бизнеса после паводка - РИА Новости, 11.04.2024
В Оренбуржье сформируют пакет поддержки бизнеса после паводка
Власти Оренбургской области на фоне паводка формируют пакет поддержки бизнеса региона, сегодня его представят на федеральный уровень, сообщил вице-губернатор... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:44
2024-04-11T10:44
2024-04-11T11:10
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Власти Оренбургской области на фоне паводка формируют пакет поддержки бизнеса региона, сегодня его представят на федеральный уровень, сообщил вице-губернатор Оренбургской области - министр экономического развития, инвестиций туризма и внешних связей Игнат Петухов в эфире телеканала "Россия 24"."Мы сейчас формируем те меры поддержки совместно на региональном уровне, на федеральном с министерством экономики… Уже точно понимаем, что будем суммы большие выделять в миллиардах рублей, плюс обнулять все налоги… Что важно - мы делаем эти меры вместе с бизнесом… Договорились сейчас все предложения сформировать и уже на федеральный уровень направим, притом направим сегодня", - сказал Петухов.
https://ria.ru/20240411/reka_ural-1939238316.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
В Оренбуржье сформируют пакет поддержки бизнеса после паводка
В Оренбургской области сформируют пакет поддержки бизнеса в условиях паводка