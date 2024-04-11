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В Оренбуржье сформируют пакет поддержки бизнеса после паводка - РИА Новости, 11.04.2024
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10:44 11.04.2024 (обновлено: 11:10 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/pavodok-1939275252.html
В Оренбуржье сформируют пакет поддержки бизнеса после паводка
В Оренбуржье сформируют пакет поддержки бизнеса после паводка - РИА Новости, 11.04.2024
В Оренбуржье сформируют пакет поддержки бизнеса после паводка
Власти Оренбургской области на фоне паводка формируют пакет поддержки бизнеса региона, сегодня его представят на федеральный уровень, сообщил вице-губернатор... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:44
2024-04-11T11:10
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Власти Оренбургской области на фоне паводка формируют пакет поддержки бизнеса региона, сегодня его представят на федеральный уровень, сообщил вице-губернатор Оренбургской области - министр экономического развития, инвестиций туризма и внешних связей Игнат Петухов в эфире телеканала "Россия 24"."Мы сейчас формируем те меры поддержки совместно на региональном уровне, на федеральном с министерством экономики… Уже точно понимаем, что будем суммы большие выделять в миллиардах рублей, плюс обнулять все налоги… Что важно - мы делаем эти меры вместе с бизнесом… Договорились сейчас все предложения сформировать и уже на федеральный уровень направим, притом направим сегодня", - сказал Петухов.
https://ria.ru/20240411/reka_ural-1939238316.html
оренбургская область
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оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
В Оренбуржье сформируют пакет поддержки бизнеса после паводка

В Оренбургской области сформируют пакет поддержки бизнеса в условиях паводка

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРазлившаяся река Урал в Оренбурге
Разлившаяся река Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Разлившаяся река Урал в Оренбурге
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Власти Оренбургской области на фоне паводка формируют пакет поддержки бизнеса региона, сегодня его представят на федеральный уровень, сообщил вице-губернатор Оренбургской области - министр экономического развития, инвестиций туризма и внешних связей Игнат Петухов в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы сейчас формируем те меры поддержки совместно на региональном уровне, на федеральном с министерством экономики… Уже точно понимаем, что будем суммы большие выделять в миллиардах рублей, плюс обнулять все налоги… Что важно - мы делаем эти меры вместе с бизнесом… Договорились сейчас все предложения сформировать и уже на федеральный уровень направим, притом направим сегодня", - сказал Петухов.
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