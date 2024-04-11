https://ria.ru/20240411/pavodok-1939275252.html

В Оренбуржье сформируют пакет поддержки бизнеса после паводка

В Оренбуржье сформируют пакет поддержки бизнеса после паводка - РИА Новости, 11.04.2024

В Оренбуржье сформируют пакет поддержки бизнеса после паводка

Власти Оренбургской области на фоне паводка формируют пакет поддержки бизнеса региона, сегодня его представят на федеральный уровень, сообщил вице-губернатор... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:44

2024-04-11T10:44

2024-04-11T11:10

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Власти Оренбургской области на фоне паводка формируют пакет поддержки бизнеса региона, сегодня его представят на федеральный уровень, сообщил вице-губернатор Оренбургской области - министр экономического развития, инвестиций туризма и внешних связей Игнат Петухов в эфире телеканала "Россия 24"."Мы сейчас формируем те меры поддержки совместно на региональном уровне, на федеральном с министерством экономики… Уже точно понимаем, что будем суммы большие выделять в миллиардах рублей, плюс обнулять все налоги… Что важно - мы делаем эти меры вместе с бизнесом… Договорились сейчас все предложения сформировать и уже на федеральный уровень направим, притом направим сегодня", - сказал Петухов.

https://ria.ru/20240411/reka_ural-1939238316.html

оренбургская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия