https://ria.ru/20240411/pavodok-1939253414.html

Роспотребнадзор призвал соблюдать правила профилактики во время паводка

Роспотребнадзор призвал соблюдать правила профилактики во время паводка - РИА Новости, 11.04.2024

Роспотребнадзор призвал соблюдать правила профилактики во время паводка

Роспотребнадзор призвал соблюдать ряд правил профилактики во время весеннего паводка - пить только бутилированную и кипяченую воду, провести обработку домовой и РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:06

2024-04-11T09:06

2024-04-11T09:06

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор призвал соблюдать ряд правил профилактики во время весеннего паводка - пить только бутилированную и кипяченую воду, провести обработку домовой и придомовой территории во время ликвидации последствий, а также соблюдать правила личной гигиены, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "Роспотребнадзор призывает граждан соблюдать правила профилактики во время весеннего паводка и половодья. Из-за подтоплений территорий населенных пунктов и источников водоснабжения возрастает вероятность их загрязнения, а вследствие распространения гепатита А, брюшного тифа, острых кишечных инфекций и других инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении. Чтобы избежать возможных опасностей и рисков, необходимо пить только бутилированную и кипяченую воду из проверенных источников. А если возникают сомнения в отношении качества воды, необходимо прокипятить ее перед использованием, пояснили в ведомстве. Во время ликвидации последствий паводка необходимо провести дезинфекционную обработку открытых придомовых и домовых территорий. Также необходима и дератизационная обработка для борьбы с крысами и мышами, которые являются источниками большинства инфекционных болезней, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Необходимо соблюдать и правила личной гигиены – тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета, а также перед употреблением пищи, добавили в ведомстве. При появлении признаков инфекционного заболевания важно обратиться за медицинской помощью, а также помнить о необходимости использования отдельной посуды для больного и проведении уборки в помещении с дезинфицирующими средствами, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20240404/polovode-1937745733.html

https://ria.ru/20240306/voda-1931375413.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024