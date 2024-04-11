Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор призвал соблюдать правила профилактики во время паводка - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/pavodok-1939253414.html
Роспотребнадзор призвал соблюдать правила профилактики во время паводка
Роспотребнадзор призвал соблюдать правила профилактики во время паводка - РИА Новости, 11.04.2024
Роспотребнадзор призвал соблюдать правила профилактики во время паводка
Роспотребнадзор призвал соблюдать ряд правил профилактики во время весеннего паводка - пить только бутилированную и кипяченую воду, провести обработку домовой и РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:06
2024-04-11T09:06
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938768338_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_be6b6d39a213cbff7c24676acb891251.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор призвал соблюдать ряд правил профилактики во время весеннего паводка - пить только бутилированную и кипяченую воду, провести обработку домовой и придомовой территории во время ликвидации последствий, а также соблюдать правила личной гигиены, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "Роспотребнадзор призывает граждан соблюдать правила профилактики во время весеннего паводка и половодья. Из-за подтоплений территорий населенных пунктов и источников водоснабжения возрастает вероятность их загрязнения, а вследствие распространения гепатита А, брюшного тифа, острых кишечных инфекций и других инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении. Чтобы избежать возможных опасностей и рисков, необходимо пить только бутилированную и кипяченую воду из проверенных источников. А если возникают сомнения в отношении качества воды, необходимо прокипятить ее перед использованием, пояснили в ведомстве. Во время ликвидации последствий паводка необходимо провести дезинфекционную обработку открытых придомовых и домовых территорий. Также необходима и дератизационная обработка для борьбы с крысами и мышами, которые являются источниками большинства инфекционных болезней, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Необходимо соблюдать и правила личной гигиены – тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета, а также перед употреблением пищи, добавили в ведомстве. При появлении признаков инфекционного заболевания важно обратиться за медицинской помощью, а также помнить о необходимости использования отдельной посуды для больного и проведении уборки в помещении с дезинфицирующими средствами, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20240404/polovode-1937745733.html
https://ria.ru/20240306/voda-1931375413.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938768338_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_85d613a4ab56f919c6dfe2719d58e986.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Роспотребнадзор призвал соблюдать правила профилактики во время паводка

Роспотребнадзор: необходимо пить только бутилированную и кипяченую воду

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске
Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор призвал соблюдать ряд правил профилактики во время весеннего паводка - пить только бутилированную и кипяченую воду, провести обработку домовой и придомовой территории во время ликвидации последствий, а также соблюдать правила личной гигиены, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзор призывает граждан соблюдать правила профилактики во время весеннего паводка и половодья. Из-за подтоплений территорий населенных пунктов и источников водоснабжения возрастает вероятность их загрязнения, а вследствие распространения гепатита А, брюшного тифа, острых кишечных инфекций и других инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.
Последствия весеннего половодья в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем
4 апреля, 08:02
Чтобы избежать возможных опасностей и рисков, необходимо пить только бутилированную и кипяченую воду из проверенных источников. А если возникают сомнения в отношении качества воды, необходимо прокипятить ее перед использованием, пояснили в ведомстве.
Во время ликвидации последствий паводка необходимо провести дезинфекционную обработку открытых придомовых и домовых территорий. Также необходима и дератизационная обработка для борьбы с крысами и мышами, которые являются источниками большинства инфекционных болезней, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Необходимо соблюдать и правила личной гигиены – тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета, а также перед употреблением пищи, добавили в ведомстве.
При появлении признаков инфекционного заболевания важно обратиться за медицинской помощью, а также помнить о необходимости использования отдельной посуды для больного и проведении уборки в помещении с дезинфицирующими средствами, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Москва - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
В Москве усилили контроль качества воды в преддверии весеннего половодья
6 марта, 09:38
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Прорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала