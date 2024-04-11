https://ria.ru/20240411/pavodki-1939402442.html

Оренбургский губернатор доложил Путину о пике паводка в регионе

Оренбургский губернатор доложил Путину о пике паводка в регионе - РИА Новости, 11.04.2024

Оренбургский губернатор доложил Путину о пике паводка в регионе

Паводковая обстановка в Оренбургской области достигла пика, самая сложная ситуация в Оренбурге, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Денис... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:41

2024-04-11T16:41

2024-04-11T16:47

оренбургская область

оренбург

россия

денис паслер

владимир путин

происшествия

наводнения в россии — 2024

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Паводковая обстановка в Оренбургской области достигла пика, самая сложная ситуация в Оренбурге, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Денис Паслер. "В целом паводковая обстановка в регионе достигла пика, сегодня самая сложная ситуация в Оренбурге", - сказал Паслер во время совещания по ликвидации последствий паводков.При этом он отметил, что в Орске паводковая ситуация стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился еще на 14 сантиметров.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оренбургская область, оренбург, россия, денис паслер, владимир путин, происшествия, наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске