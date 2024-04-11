https://ria.ru/20240411/pavodki-1939402442.html
Оренбургский губернатор доложил Путину о пике паводка в регионе
Оренбургский губернатор доложил Путину о пике паводка в регионе - РИА Новости, 11.04.2024
Оренбургский губернатор доложил Путину о пике паводка в регионе
Паводковая обстановка в Оренбургской области достигла пика, самая сложная ситуация в Оренбурге, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Денис... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:41
2024-04-11T16:41
2024-04-11T16:47
оренбургская область
оренбург
россия
денис паслер
владимир путин
происшествия
наводнения в россии — 2024
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Паводковая обстановка в Оренбургской области достигла пика, самая сложная ситуация в Оренбурге, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Денис Паслер. "В целом паводковая обстановка в регионе достигла пика, сегодня самая сложная ситуация в Оренбурге", - сказал Паслер во время совещания по ликвидации последствий паводков.При этом он отметил, что в Орске паводковая ситуация стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился еще на 14 сантиметров.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, оренбург, россия, денис паслер, владимир путин, происшествия, наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске
Оренбургская область, Оренбург, Россия, Денис Паслер, Владимир Путин, Происшествия, Наводнения в России — 2024, Прорыв дамбы в Орске
Оренбургский губернатор доложил Путину о пике паводка в регионе
Оренбургский губернатор: паводок достиг пика, самая сложная ситуация в Оренбурге