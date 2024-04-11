https://ria.ru/20240411/pavodki-1939400556.html
Ситуация с паводками в регионах меняется каждый час, заявил Путин
Ситуация с паводками в регионах меняется каждый час, заявил Путин - РИА Новости, 11.04.2024
Ситуация с паводками в регионах меняется каждый час, заявил Путин
Кремль каждый день находится на связи с главами пострадавших от паводков регионов, но тем не менее ситуация с паводками меняется ежечасно, сообщил президент РФ... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:32
2024-04-11T16:32
2024-04-11T16:45
прорыв дамбы в орске
россия
владимир путин
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Кремль каждый день находится на связи с главами пострадавших от паводков регионов, но тем не менее ситуация с паводками меняется ежечасно, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы на связи практически каждый день, но тем не менее ситуация меняется ежечасно", - сказал Путин в ходе совещания по ликвидации последствии паводков.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в четверг Путин пообщается по ВКС с главой МЧС России Александром Куренковым, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным и главами пострадавших от паводков регионов.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прорыв дамбы в орске, россия, владимир путин, наводнения в россии — 2024, происшествия
Прорыв дамбы в Орске, Россия, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Ситуация с паводками в регионах меняется каждый час, заявил Путин
Путин: Кремль постоянно на связи с регионами, пострадавшими от паводков