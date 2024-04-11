https://ria.ru/20240411/pavodki-1939400556.html

Ситуация с паводками в регионах меняется каждый час, заявил Путин

Ситуация с паводками в регионах меняется каждый час, заявил Путин - РИА Новости, 11.04.2024

Ситуация с паводками в регионах меняется каждый час, заявил Путин

Кремль каждый день находится на связи с главами пострадавших от паводков регионов, но тем не менее ситуация с паводками меняется ежечасно, сообщил президент РФ... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:32

2024-04-11T16:32

2024-04-11T16:45

прорыв дамбы в орске

россия

владимир путин

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Кремль каждый день находится на связи с главами пострадавших от паводков регионов, но тем не менее ситуация с паводками меняется ежечасно, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы на связи практически каждый день, но тем не менее ситуация меняется ежечасно", - сказал Путин в ходе совещания по ликвидации последствии паводков.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в четверг Путин пообщается по ВКС с главой МЧС России Александром Куренковым, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным и главами пострадавших от паводков регионов.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

прорыв дамбы в орске, россия, владимир путин, наводнения в россии — 2024, происшествия