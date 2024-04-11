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Патриарх Кирилл поблагодарил главу Ингушетии за взаимодействие с РПЦ - РИА Новости, 11.04.2024
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Религия
 
18:15 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/patriarkh-1939427774.html
Патриарх Кирилл поблагодарил главу Ингушетии за взаимодействие с РПЦ
Патриарх Кирилл поблагодарил главу Ингушетии за взаимодействие с РПЦ - РИА Новости, 11.04.2024
Патриарх Кирилл поблагодарил главу Ингушетии за взаимодействие с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова с 65-летием, отметив плодотворное взаимодействие властей с... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:15
2024-04-11T18:15
религия
республика ингушетия
алма-атинская область
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир путин
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова с 65-летием, отметив плодотворное взаимодействие властей с Махачкалинской епархией РПЦ, направленное на утверждение традиционных ценностей."Многие годы вы усердно трудились на благо Ингушетии на различных ответственных постах. Отрадно, что ныне под вашим руководством республика активно развивается: строятся новые объекты инфраструктуры, проводятся культурные мероприятия, разрабатываются и реализуются значимые проекты, способствующие укреплению экономики. Признателен вам за организацию доброго взаимодействия местной власти с Махачкалинской епархией Русской православной церкви, направленного на утверждение в обществе традиционных нравственных ценностей и патриотическое воспитание молодежи", - говорится в сообщении.Патриарх пожелал юбиляру душевных и телесных сил, благополучия и успехов в дальнейших трудах на пользу жителей Ингушетии.Глава Ингушетии родился 9 апреля 1959 года в селе Чамалган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). В июне 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Калиматова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии. В сентябре 2019 года Махмуд-Али Калиматов был избран главой Ингушетии по итогам тайного голосования на внеочередном заседании народного собрания республики.
https://ria.ru/20240411/shou-biznes-1939235619.html
республика ингушетия
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республика ингушетия, алма-атинская область, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, русская православная церковь, религия
Религия, Республика Ингушетия, Алма-Атинская область, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин, Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл поблагодарил главу Ингушетии за взаимодействие с РПЦ

Патриарх Кирилл поблагодарил главу Ингушетии Калиматова за взаимодействие с РПЦ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова с 65-летием, отметив плодотворное взаимодействие властей с Махачкалинской епархией РПЦ, направленное на утверждение традиционных ценностей.
"Многие годы вы усердно трудились на благо Ингушетии на различных ответственных постах. Отрадно, что ныне под вашим руководством республика активно развивается: строятся новые объекты инфраструктуры, проводятся культурные мероприятия, разрабатываются и реализуются значимые проекты, способствующие укреплению экономики. Признателен вам за организацию доброго взаимодействия местной власти с Махачкалинской епархией Русской православной церкви, направленного на утверждение в обществе традиционных нравственных ценностей и патриотическое воспитание молодежи", - говорится в сообщении.
Патриарх пожелал юбиляру душевных и телесных сил, благополучия и успехов в дальнейших трудах на пользу жителей Ингушетии.
Глава Ингушетии родился 9 апреля 1959 года в селе Чамалган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). В июне 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Калиматова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии. В сентябре 2019 года Махмуд-Али Калиматов был избран главой Ингушетии по итогам тайного голосования на внеочередном заседании народного собрания республики.
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РелигияРеспублика ИнгушетияАлма-Атинская областьРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир ПутинРусская православная церковьРелигия
 
 
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