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Глава Палестины выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели его детей - РИА Новости, 11.04.2024
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00:11 11.04.2024 (обновлено: 00:12 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/palestina-1939225446.html
Глава Палестины выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели его детей
Глава Палестины выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели его детей - РИА Новости, 11.04.2024
Глава Палестины выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели его детей
Президент Палестины Махмуд Аббас выразил соболезнования главе политбюро движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи с гибелью его сыновей и внуков, сообщило движение. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T00:11
2024-04-11T00:12
в мире
израиль
палестина
россия
исмаил хания
махмуд аббас
владимир путин
хамас
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас выразил соболезнования главе политбюро движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи с гибелью его сыновей и внуков, сообщило движение. Ранее СМИ сообщили, что трое сыновей и несколько внуков главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате израильского удара в секторе Газе. Сам Хания, комментируя гибель своих сыновей, заявил, что она не повлияет на требования движения о прекращении огня в секторе Газа. В своем заявлении, выпущенном вслед за известием о гибели сыновей и внуков, Хания отметил, что за годы противостояния с Израилем погибли около 60 его родственников. "С Исмаилом Ханией, главой политического бюро движения ХАМАС, связался президент Палестины господин Махмуд Аббас (Абу Мазен), выразив соболезнования в связи с мученической кончиной его детей и внуков от вероломного сионистского (израильского - ред.) обстрела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения ХАМАС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33,4 тысячи, пострадали около 76 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231011/khamas-1901986688.html
https://ria.ru/20240408/palestina-1938668203.html
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в мире, израиль, палестина, россия, исмаил хания, махмуд аббас, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Исмаил Хания, Махмуд Аббас, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава Палестины выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели его детей

Глава Палестины Аббас выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели его детей

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас выразил соболезнования главе политбюро движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи с гибелью его сыновей и внуков, сообщило движение.
Ранее СМИ сообщили, что трое сыновей и несколько внуков главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате израильского удара в секторе Газе. Сам Хания, комментируя гибель своих сыновей, заявил, что она не повлияет на требования движения о прекращении огня в секторе Газа. В своем заявлении, выпущенном вслед за известием о гибели сыновей и внуков, Хания отметил, что за годы противостояния с Израилем погибли около 60 его родственников.
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"С Исмаилом Ханией, главой политического бюро движения ХАМАС, связался президент Палестины господин Махмуд Аббас (Абу Мазен), выразив соболезнования в связи с мученической кончиной его детей и внуков от вероломного сионистского (израильского - ред.) обстрела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения ХАМАС.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33,4 тысячи, пострадали около 76 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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Вчера, 20:23
 
В миреИзраильПалестинаРоссияИсмаил ХанияМахмуд АббасВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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