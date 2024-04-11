https://ria.ru/20240411/osvobozhdenie-1938809028.html

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей - РИА Новости, 11.04.2024

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T03:06

2024-04-11T03:06

2024-04-11T03:06

справки

германия

дахау

европа

международный день освобождения узников фашистских концлагерей

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11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation), который установлен в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд (Германия) 11 апреля 1945 года. Концентрационные лагеря (места массового пребывания людей, заключенных под стражу по политическим, социальным, расовым, религиозным и иным признакам) широкое распространение получили в фашистской Германии.Первый немецкий концлагерь был создан в марте 1933 года на окраине города Дахау на территории бывшего порохового и патронного завода. Изначально он предназначался для содержания тысяч противников нацистского режима (оппозиционных политиков, священников), а также евреев, цыган, гомосексуалистов, уголовников и душевнобольных. Затем в лагерь стали заключать "асоциальные элементы" – бродяг, пьяниц, хулиганов. С началом Второй мировой войны (1939-1945) туда начали привозить советских военнопленных, которых в основном расстреливали. Всего в Дахау в результате планомерного уничтожения заключенных, издевательств, непосильного труда и преступных медицинских опытов, согласно документам лагерного учета, погибли 32 099 человек (реальная цифра составляет около 41,5 тысячи человек без учета отправленных в другие лагеря и умерших там). К началу войны в тюрьмах и концлагерях Германии находилось 300 тысяч немецких, австрийских и чешских антифашистов. В последующие годы на территории оккупированных стран Европы Третий рейх создал гигантскую сеть концлагерей, превращенную в места организованного систематического убийства миллионов людей. Одним из крупнейших нацистских концлагерей был Бухенвальд, который начал функционировать в 1937 году близ города Веймара (Тюрингия). По разным данным, имел от 66 до 130 филиалов и внешних рабочих команд. Через лагерь прошли около 265 тысяч человек из 33 стран, из которых свыше 56 тысяч, в том числе 19 тысяч советских граждан, погибли от истощения, болезней, истязаний, были казнены или подвергнуты преступным медицинским опытам. В лагере действовали антифашистские группы Сопротивления.11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, которые узнали о подходе к лагерю войск союзников, организовали успешное восстание. Отряды сопротивления взяли лагерь под свой контроль, пленив 76 человек. Представители 10 стран создали лагерный совет и комиссии для обеспечения выживания. Позднее в тот же день разведывательный отряд 6-й танковой дивизии США вошел в Освенцим с северной стороны. 12 апреля в лагерь вошли регулярные части армии США. Из лагеря было освобождено около 21 тысячи человек, из них 900 – дети. После освобождения концлагерей советскими, американскими и британскими войсками мир узнал о всех ужасах нацистских преступлений. Были обнаружены массовые захоронения, горы умерших заключенных лежали непогребенными. Немногие выжившие из-за тяжкого труда, голода и издевательств были абсолютно истощены. Почти все страдали от болезней. Многие не могли двигаться. Более 400 заключенных Бухенвальда умерли уже после освобождения.В число всемирно известных нацистских концлагерей также вошли: Освенцим – четыре миллиона узников, Майданек – 1,38 миллиона, Маутхаузен – 122 тысячи, Заксенхаузен – 100 тысяч, Равенсбрюк – 92,7 тысячи, Треблинка – 80 тысяч, Штуттгоф – 80 тысяч. Количество детей до 14 лет в этих лагерях составляло 12-15%. Десятки тысяч жертв насчитывали и концлагеря, которые были созданы гитлеровцами на территории СССР — Саласпилс, Алитус, Озаричи, 9-й форт Каунаса.В годы Второй мировой войны через 1100 концлагерей и примерно 14 тысяч мест заключения прошли почти 20 миллионов человек. Около 12 миллионов узников были уничтожены. Это 25% от общих человеческих потерь в этой войне. Всего более двух миллионов детских жизней были прерваны в местах заключения. В целом за годы войны погибло около 13 миллионов детей. Система германских концлагерей была ликвидирована вместе с разгромом гитлеризма, она была осуждена приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге (1945-1946) как преступление против человечности.22 июня 1988 года был образован Международный союз бывших малолетних узников фашизма. В него вошли граждане Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, России, Узбекистана, Украины, Эстонии, а также Болгарии, прошедших в детском возрасте концлагеря, гетто, тюрьмы, и другие места принудительного содержания, созданные нацистской Германией на территориях Третьего Рейха и его союзников в оккупированных областях СССР и других стран Европы.На момент образования союз объединил около 1,2 миллиона бывших малолетних узников. Малолетние узники фашизма – принципиально новая в мировой истории категория невольных участников и безвинных жертв войны. Это последние живые свидетели преступлений фашистов и нацистов.По состоянию на 2023 год их осталось менее 300 тысяч. В настоящее время союз продолжает свою работу по сохранению информации о трагических событиях тех лет, проводит встречи бывших малолетних узников лагерей, митинги памяти и другие мероприятия. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей во всем мире отмечается памятными мероприятиями, поминовением погибших, поклонением их памяти, возложением цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма. (Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва, 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, германия, дахау, европа, международный день освобождения узников фашистских концлагерей