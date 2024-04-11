https://ria.ru/20240411/oruzhiya-1939439680.html
США не хотят запрещать милитаризацию космоса, заявил Небензя
США не хотят запрещать милитаризацию космоса, заявил Небензя - РИА Новости, 11.04.2024
США не хотят запрещать милитаризацию космоса, заявил Небензя
Россия предложила США и Японии внести в их проект резолюции Совета безопасности ООН запрет на размещение любых вооружений в космосе, а не только ядерных, но... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T19:16
2024-04-11T19:16
2024-04-11T19:16
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ООН, 11 апр – РИА Новости. Россия предложила США и Японии внести в их проект резолюции Совета безопасности ООН запрет на размещение любых вооружений в космосе, а не только ядерных, но Вашингтон и Токио отказались, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. "С начала консультаций по поводу данного проекта резолюции мы настаивали на включении данных обязательств. Это позволило бы Совету безопасности послать четкий недвусмысленный сигнал международному сообществу, что космическое пространство должно оставаться мирным – без каких-либо вооружений, в том числе ядерных. Но авторы противятся нашим действиям", - сказал Небензя. "Иными словами, они хотят в тексте обязательства не разрабатывать ядерные вооружения, специально предназначенные для размещения в космическом пространстве, но выступают против того, чтобы там было обязательство более широкого характера, касающееся всех типов вооружений", - указал он. По его словам, США и Япония отвергли поправки России, нацеленные на запрет размещения любых видов вооружения в космическом пространстве. "Вам не кажется это странным? Спросите наших американских и японских коллег, почему они так себя ведут", - сказал он. По мнению Небензи, цель проекта – политизировать вопрос и поддержать обвинения США против России в якобы намерении разместить ядерное оружие в космосе.
https://ria.ru/20240408/kosmos-1938047182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, василий небензя, оон, япония, космос - риа наука, в мире
Россия, США, Василий Небензя, ООН, Япония, Космос - РИА Наука, В мире
США не хотят запрещать милитаризацию космоса, заявил Небензя
Небензя: США не хотят включать в резолюцию запрет на размещение оружия в космосе
ООН, 11 апр – РИА Новости. Россия предложила США и Японии внести в их проект резолюции Совета безопасности ООН запрет на размещение любых вооружений в космосе, а не только ядерных, но Вашингтон и Токио отказались, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"С начала консультаций по поводу данного проекта резолюции мы настаивали на включении данных обязательств. Это позволило бы Совету безопасности послать четкий недвусмысленный сигнал международному сообществу, что космическое пространство должно оставаться мирным – без каких-либо вооружений, в том числе ядерных. Но авторы противятся нашим действиям", - сказал Небензя.
"Иными словами, они хотят в тексте обязательства не разрабатывать ядерные вооружения, специально предназначенные для размещения в космическом пространстве, но выступают против того, чтобы там было обязательство более широкого характера, касающееся всех типов вооружений", - указал он.
По его словам, США и Япония отвергли поправки России, нацеленные на запрет размещения любых видов вооружения в космическом пространстве. "Вам не кажется это странным? Спросите наших американских и японских коллег, почему они так себя ведут", - сказал он.
По мнению Небензи, цель проекта – политизировать вопрос и поддержать обвинения США против России в якобы намерении разместить ядерное оружие в космосе.