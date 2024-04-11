https://ria.ru/20240411/orske-1939254294.html

Уровень реки Урал в Орске снизился до 860 сантиметров

Уровень реки Урал в Орске снизился до 860 сантиметров - РИА Новости, 11.04.2024

Уровень реки Урал в Орске снизился до 860 сантиметров

Уровень реки Урал у частично затопленного Орска снизился на 44 сантиметров и составил 860 сантиметров, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:13

2024-04-11T09:13

2024-04-11T09:13

орск

оренбург

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 11 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал у частично затопленного Орска снизился на 44 сантиметров и составил 860 сантиметров, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. "На утро 11 апреля уровень реки Урал у Оренбурга вырос на 82 сантиметра и составил 1060 сантиметров. Уровень Урала у Орска снизился на 44 сантиметра и составил 860 сантиметров. По Оренбургу в связи с дальнейшим ростом уровня Урала прогнозируется подтопление более 2500 жилых домов и 2500 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240410/orsk-1939160553.html

орск

оренбург

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Варвара Скокшина

орск, оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия