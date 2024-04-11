https://ria.ru/20240411/orske-1939254294.html
Уровень реки Урал в Орске снизился до 860 сантиметров
Уровень реки Урал в Орске снизился до 860 сантиметров - РИА Новости, 11.04.2024
Уровень реки Урал в Орске снизился до 860 сантиметров
Уровень реки Урал у частично затопленного Орска снизился на 44 сантиметров и составил 860 сантиметров, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:13
2024-04-11T09:13
2024-04-11T09:13
орск
оренбург
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 11 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал у частично затопленного Орска снизился на 44 сантиметров и составил 860 сантиметров, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. "На утро 11 апреля уровень реки Урал у Оренбурга вырос на 82 сантиметра и составил 1060 сантиметров. Уровень Урала у Орска снизился на 44 сантиметра и составил 860 сантиметров. По Оренбургу в связи с дальнейшим ростом уровня Урала прогнозируется подтопление более 2500 жилых домов и 2500 приусадебных участков", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240410/orsk-1939160553.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Уровень реки Урал в Орске снизился до 860 сантиметров
Уровень реки Урал в частично затопленном Орске снизился на 44 сантиметра