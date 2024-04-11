https://ria.ru/20240411/orsk-1939263535.html
Вода в микрорайоне Старый город в Орске значительно убыла
Вода в микрорайоне Старый город в Орске значительно убыла - РИА Новости, 11.04.2024
Вода в микрорайоне Старый город в Орске значительно убыла
Вода в затопленном микрорайоне Старый город в оренбургском Орске значительно убыла, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:59
2024-04-11T09:59
2024-04-11T11:05
прорыв дамбы в орске
орск
происшествия
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ОРСК (Оренбургская область), 11 апр - РИА Новости. Вода в затопленном микрорайоне Старый город в оренбургском Орске значительно убыла, передает корреспондент РИА Новости. По улице 1 мая сейчас возможно проехать на машине или переправиться вброд. Еще два дня назад вода здесь вплотную подходила к домам, первые этажи были затоплены, а жители передвигались на лодках и спецтехнике. Однако микрорайон Старый город все еще остается без света и газа.
https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939117905.html
орск
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В микрорайоне Старый город в Орске воды стало значительно меньше
В Старом городе в Орске воды по состоянию на утро стало значительно меньше, передает корреспондент РИА Новости
2024-04-11T09:59
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прорыв дамбы в орске, орск, происшествия
Прорыв дамбы в Орске, Орск, Происшествия
Вода в микрорайоне Старый город в Орске значительно убыла
Вода в затопленном микрорайоне Старый город в Орске значительно убыла