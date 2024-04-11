https://ria.ru/20240411/orsk-1939263535.html

Вода в микрорайоне Старый город в Орске значительно убыла

Вода в микрорайоне Старый город в Орске значительно убыла - РИА Новости, 11.04.2024

Вода в микрорайоне Старый город в Орске значительно убыла

Вода в затопленном микрорайоне Старый город в оренбургском Орске значительно убыла, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:59

2024-04-11T09:59

2024-04-11T11:05

прорыв дамбы в орске

орск

происшествия

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ОРСК (Оренбургская область), 11 апр - РИА Новости. Вода в затопленном микрорайоне Старый город в оренбургском Орске значительно убыла, передает корреспондент РИА Новости. По улице 1 мая сейчас возможно проехать на машине или переправиться вброд. Еще два дня назад вода здесь вплотную подходила к домам, первые этажи были затоплены, а жители передвигались на лодках и спецтехнике. Однако микрорайон Старый город все еще остается без света и газа.

https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939117905.html

орск

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В микрорайоне Старый город в Орске воды стало значительно меньше В Старом городе в Орске воды по состоянию на утро стало значительно меньше, передает корреспондент РИА Новости 2024-04-11T09:59 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

прорыв дамбы в орске, орск, происшествия