https://ria.ru/20240411/orsk-1939254903.html

Вода в Орске отошла от 820 домов

Вода в Орске отошла от 820 домов - РИА Новости, 11.04.2024

Вода в Орске отошла от 820 домов

Вода в Орске отошла от 820 домов, в городе сейчас подтоплено 5973 жилых дома, заявил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:19

2024-04-11T09:19

2024-04-11T09:24

орск

происшествия

прорыв дамбы в орске

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УФА, 11 апр – РИА Новости. Вода в Орске отошла от 820 домов, в городе сейчас подтоплено 5973 жилых дома, заявил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале."Подтоплено 5973 жилых дома. Вода отошла от 820 домов. В 15 пунктах временного размещения остаются 1223 человека, в том числе 191 ребенок. Свободных мест достаточно", - написал мэр.Уровень реки Урал в Орске упал на 42 сантиметра и составил 857 сантиметров, сообщил Козупица."На 10 утра (8.00 мск) Ириклинское водохранилище сбрасывает 902 кубометра воды в секунду – минус 440 кубов за сутки. Приток 966, со вчерашнего утра он сократился на 260 кубов. Уровень Урала упал на 42 см и составил 857 см", - написал мэр.

https://ria.ru/20240411/orsk-1939253100.html

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орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орск, происшествия, прорыв дамбы в орске