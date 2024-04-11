https://ria.ru/20240411/orsk-1939254903.html
Вода в Орске отошла от 820 домов
Вода в Орске отошла от 820 домов - РИА Новости, 11.04.2024
Вода в Орске отошла от 820 домов
Вода в Орске отошла от 820 домов, в городе сейчас подтоплено 5973 жилых дома, заявил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:19
2024-04-11T09:19
2024-04-11T09:24
орск
происшествия
прорыв дамбы в орске
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УФА, 11 апр – РИА Новости. Вода в Орске отошла от 820 домов, в городе сейчас подтоплено 5973 жилых дома, заявил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале."Подтоплено 5973 жилых дома. Вода отошла от 820 домов. В 15 пунктах временного размещения остаются 1223 человека, в том числе 191 ребенок. Свободных мест достаточно", - написал мэр.Уровень реки Урал в Орске упал на 42 сантиметра и составил 857 сантиметров, сообщил Козупица."На 10 утра (8.00 мск) Ириклинское водохранилище сбрасывает 902 кубометра воды в секунду – минус 440 кубов за сутки. Приток 966, со вчерашнего утра он сократился на 260 кубов. Уровень Урала упал на 42 см и составил 857 см", - написал мэр.
https://ria.ru/20240411/orsk-1939253100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, происшествия, прорыв дамбы в орске
Орск, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске
Вода в Орске отошла от 820 домов
Вода в Орске отошла от 820 домов, затопленными остаются 5973 дома