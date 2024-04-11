https://ria.ru/20240411/orsk-1939243212.html

Уровень воды в Орске за сутки понизился на 14 сантиметров

Уровень воды в Орске за сутки понизился на 14 сантиметров - РИА Новости, 11.04.2024

Уровень воды в Орске за сутки понизился на 14 сантиметров

В Орске за сутки ушло 14 сантиметров воды, ситуация может стабилизироваться, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T07:10

2024-04-11T07:10

2024-04-11T07:29

орск

урал

оренбургская область

общество

денис паслер

прорыв дамбы в орске

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ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. В Орске за сутки ушло 14 сантиметров воды, ситуация может стабилизироваться, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер."В Орске за сутки у нас ушло минус 14 сантиметров. Как я и говорил, мы стали на уверенную траекторию снижения. Безусловно продолжаем работать над снижением сброса (воды - ред.) с территорий… Надеюсь, сегодня в течение дня мы будем снижать (объемы притока - ред.) воды, сбросов в Урал", - рассказал Паслер журналистам.Кроме того, губернатор отметил, что превышены все исторические показатели по росту уровня воды в Урале."За сутки (река Урал - ред.) в Оренбурге прибавила почти метр, 1060 (сантиметров - ред.) уже. Это говорит о том, что мы превысили все исторические цифры всех лет за всю историю. Работа в этой части продолжается. Понятно, что этот объем воды, я думаю, за сегодня, за эти сутки стабилизируется", - добавил он.

https://ria.ru/20240411/evakuatsiya-1939243304.html

орск

урал

оренбургская область

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орск, урал, оренбургская область, общество, денис паслер, прорыв дамбы в орске