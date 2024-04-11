https://ria.ru/20240411/orneburzhe-1939258528.html

Власти Оренбуржья оценили ситуацию с паводком в регионе

Власти Оренбуржья оценили ситуацию с паводком в регионе - РИА Новости, 11.04.2024

Власти Оренбуржья оценили ситуацию с паводком в регионе

В Оренбуржье подтопленными остаются 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок, сообщило правительство области в соцсети. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:35

2024-04-11T09:35

2024-04-11T09:35

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939139612_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_2f91ce4ad83bc83c0603530c3ddfe06e.jpg

УФА, 11 апр – РИА Новости. В Оренбуржье подтопленными остаются 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок, сообщило правительство области в соцсети. "На утро 11 апреля на территории 23 муниципальных образований в 78 населенных пунктах и 36 СНТ подтоплены 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938749969.html

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2024

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прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия