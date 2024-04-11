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Власти Оренбуржья оценили ситуацию с паводком в регионе - РИА Новости, 11.04.2024
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09:35 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/orneburzhe-1939258528.html
Власти Оренбуржья оценили ситуацию с паводком в регионе
Власти Оренбуржья оценили ситуацию с паводком в регионе - РИА Новости, 11.04.2024
Власти Оренбуржья оценили ситуацию с паводком в регионе
В Оренбуржье подтопленными остаются 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок, сообщило правительство области в соцсети. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:35
2024-04-11T09:35
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
происшествия
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УФА, 11 апр – РИА Новости. В Оренбуржье подтопленными остаются 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок, сообщило правительство области в соцсети. "На утро 11 апреля на территории 23 муниципальных образований в 78 населенных пунктах и 36 СНТ подтоплены 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок", - говорится в сообщении.
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прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия
Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Власти Оренбуржья оценили ситуацию с паводком в регионе

Власти: более 11 тысяч домов в Оренбуржье остаются подтопленными

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева
Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева. Архивное фото
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УФА, 11 апр – РИА Новости. В Оренбуржье подтопленными остаются 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок, сообщило правительство области в соцсети.
«
"На утро 11 апреля на территории 23 муниципальных образований в 78 населенных пунктах и 36 СНТ подтоплены 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок", - говорится в сообщении.
Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Оренбургские власти рассказали о ситуации с наводнением в регионе
9 апреля, 08:54
 
Прорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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