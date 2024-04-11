https://ria.ru/20240411/orneburzhe-1939258528.html
Власти Оренбуржья оценили ситуацию с паводком в регионе
Власти Оренбуржья оценили ситуацию с паводком в регионе - РИА Новости, 11.04.2024
Власти Оренбуржья оценили ситуацию с паводком в регионе
В Оренбуржье подтопленными остаются 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок, сообщило правительство области в соцсети. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:35
2024-04-11T09:35
2024-04-11T09:35
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
происшествия
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УФА, 11 апр – РИА Новости. В Оренбуржье подтопленными остаются 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок, сообщило правительство области в соцсети. "На утро 11 апреля на территории 23 муниципальных образований в 78 населенных пунктах и 36 СНТ подтоплены 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938749969.html
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прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия
Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Власти Оренбуржья оценили ситуацию с паводком в регионе
Власти: более 11 тысяч домов в Оренбуржье остаются подтопленными