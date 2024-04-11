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Минобороны доставило гумпомощь для пострадавших от паводков в Оренбуржье
Минобороны доставило гумпомощь для пострадавших от паводков в Оренбуржье - РИА Новости, 11.04.2024
Минобороны доставило гумпомощь для пострадавших от паводков в Оренбуржье
Самолеты Минобороны РФ доставили в Оренбургскую область свыше 90 тонн гуманитарного груза для оказания помощи пострадавшим от паводков, сообщили в министерстве. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:41
2024-04-11T12:41
2024-04-11T12:41
происшествия
оренбургская область
россия
орск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Самолеты Минобороны РФ доставили в Оренбургскую область свыше 90 тонн гуманитарного груза для оказания помощи пострадавшим от паводков, сообщили в министерстве. "Самолётами военно-транспортной авиации Минобороны России в Оренбургскую область доставлено свыше 90 тонн гуманитарного груза. Два самолёта Ил-76 доставили на аэродром Орск продукты питания и предметы первой необходимости, предоставленные Тульской областью, для оказания помощи жителям Оренбуржья пострадавших от паводковой ситуации", - говорится в сообщении. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240411/orenburg-1939305810.html
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происшествия, оренбургская область, россия, орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Орск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Минобороны доставило гумпомощь для пострадавших от паводков в Оренбуржье
Минобороны доставило более 90 тонн гумпомощи для пострадавших в Оренбуржье