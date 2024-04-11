Рейтинг@Mail.ru
В Оренбуржье может затопить еще 3,5 тысячи жилых домов, предупредили власти - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/orenburzhe-1939254402.html
В Оренбуржье может затопить еще 3,5 тысячи жилых домов, предупредили власти
В Оренбуржье может затопить еще 3,5 тысячи жилых домов, предупредили власти - РИА Новости, 11.04.2024
В Оренбуржье может затопить еще 3,5 тысячи жилых домов, предупредили власти
В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в Оренбуржье и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:13
2024-04-11T09:13
происшествия
оренбург
орск
новотроицк
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939139612_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_2f91ce4ad83bc83c0603530c3ddfe06e.jpg
УФА, 11 апр – РИА Новости. В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в Оренбуржье и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. "В ближайшие 24 часа прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах 7 муниципальных образований", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что новые подтопления ожидаются в городах Оренбург, Орск, Новотроицк, Кувандык. Также в таких районах, как Беляевский, Оренбургский и Илекский.
https://ria.ru/20240410/reka_ural-1938986093.html
оренбург
орск
новотроицк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939139612_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_f171a1a3d9d2878c3d867080629d66b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбург, орск, новотроицк, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Орск, Новотроицк, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Оренбуржье может затопить еще 3,5 тысячи жилых домов, предупредили власти

Власти: в ближайшие сутки в Оренбуржье может подтопить еще 3,5 тысячи домов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева
Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева
Читать ria.ru в
УФА, 11 апр – РИА Новости. В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в Оренбуржье и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах, сообщило правительство области в своем Telegram-канале.
«
"В ближайшие 24 часа прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах 7 муниципальных образований", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что новые подтопления ожидаются в городах Оренбург, Орск, Новотроицк, Кувандык. Также в таких районах, как Беляевский, Оренбургский и Илекский.
Вышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос на 81 сантиметр
Вчера, 07:47
 
ПроисшествияОренбургОрскНовотроицкПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала