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В Оренбуржье может затопить еще 3,5 тысячи жилых домов, предупредили власти
В Оренбуржье может затопить еще 3,5 тысячи жилых домов, предупредили власти - РИА Новости, 11.04.2024
В Оренбуржье может затопить еще 3,5 тысячи жилых домов, предупредили власти
В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в Оренбуржье и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:13
2024-04-11T09:13
2024-04-11T09:13
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УФА, 11 апр – РИА Новости. В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в Оренбуржье и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. "В ближайшие 24 часа прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах 7 муниципальных образований", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что новые подтопления ожидаются в городах Оренбург, Орск, Новотроицк, Кувандык. Также в таких районах, как Беляевский, Оренбургский и Илекский.
https://ria.ru/20240410/reka_ural-1938986093.html
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происшествия, оренбург, орск, новотроицк, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Орск, Новотроицк, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Оренбуржье может затопить еще 3,5 тысячи жилых домов, предупредили власти
Власти: в ближайшие сутки в Оренбуржье может подтопить еще 3,5 тысячи домов