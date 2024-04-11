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В Оренбуржье за сутки от воды освободились 1900 жилых домов - РИА Новости, 11.04.2024
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09:03 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/orenburzhe-1939252758.html
В Оренбуржье за сутки от воды освободились 1900 жилых домов
В Оренбуржье за сутки от воды освободились 1900 жилых домов - РИА Новости, 11.04.2024
В Оренбуржье за сутки от воды освободились 1900 жилых домов
За сутки в Оренбуржье от воды освободились 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:03
2024-04-11T09:03
происшествия
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
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УФА, 11 апр – РИА Новости. За сутки в Оренбуржье от воды освободились 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. "За сутки освободились от воды 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков. Оказались подтоплены 1376 жилых домов и 2753 приусадебных участка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938487646.html
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происшествия, прорыв дамбы в орске, оренбургская область
Происшествия, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область
В Оренбуржье за сутки от воды освободились 1900 жилых домов

В Оренбуржье за сутки от воды освободились 1900 жилых домов и 2399 участков

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗатопленная улица в поселке 9-го января Оренбургской области
Затопленная улица в поселке 9-го января Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Затопленная улица в поселке 9-го января Оренбургской области
Читать ria.ru в
УФА, 11 апр – РИА Новости. За сутки в Оренбуржье от воды освободились 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков, сообщило правительство области в своем Telegram-канале.
"За сутки освободились от воды 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков. Оказались подтоплены 1376 жилых домов и 2753 приусадебных участка", - говорится в сообщении.
Река Урал в Оренбурге
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос до 872 сантиметров
8 апреля, 08:14
 
ПроисшествияПрорыв дамбы в ОрскеОренбургская область
 
 
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