https://ria.ru/20240411/orenburzhe-1939252758.html

В Оренбуржье за сутки от воды освободились 1900 жилых домов

В Оренбуржье за сутки от воды освободились 1900 жилых домов - РИА Новости, 11.04.2024

В Оренбуржье за сутки от воды освободились 1900 жилых домов

За сутки в Оренбуржье от воды освободились 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:03

2024-04-11T09:03

2024-04-11T09:03

происшествия

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

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УФА, 11 апр – РИА Новости. За сутки в Оренбуржье от воды освободились 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. "За сутки освободились от воды 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков. Оказались подтоплены 1376 жилых домов и 2753 приусадебных участка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240408/orenburg-1938487646.html

оренбургская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, прорыв дамбы в орске, оренбургская область