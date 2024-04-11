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В Оренбурге обрушились строительные конструкции многоквартирного дома - РИА Новости, 11.04.2024
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15:18 11.04.2024 (обновлено: 15:28 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/orenburga-1939377847.html
В Оренбурге обрушились строительные конструкции многоквартирного дома
В Оренбурге обрушились строительные конструкции многоквартирного дома - РИА Новости, 11.04.2024
В Оренбурге обрушились строительные конструкции многоквартирного дома
Строительные конструкции многоквартирного дома обрушились в Оренбурге, никто не пострадал, инцидент не связан с паводком, этот дом из старого фонда, рассказали... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:18
2024-04-11T15:28
происшествия
жилье
оренбург
прорыв дамбы в орске
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УФА, 11 апр – РИА Новости. Строительные конструкции многоквартирного дома обрушились в Оренбурге, никто не пострадал, инцидент не связан с паводком, этот дом из старого фонда, рассказали РИА Новости в мэрии города. Мэрия в своем Telegram-канале сообщила, что 10 апреля по адресу Советская улица, 27 произошло "обрушение строительных конструкций подземной части вблизи наружной стены дома, никто из жильцов не пострадал". "Этот дом из старого фонда, инцидент не связан с паводком", - пояснили агентству в администрации. В сообщении мэрии говорится, что в день ЧП специалисты управляющей компании совместно с сотрудниками городского управления жилищно-коммунального хозяйства провели визуальный осмотр места происшествия. "В результате установлены прогибы соседних конструкций подземной части здания. В четверг обследование проведено повторно. Управляющая компания принимает меры по демонтажу лестницы, а также привлечению специализированной организации к проведению детально-инструментального обследования конструкций многоквартирного дома", - говорится в релизе. По данным мэрии, дом признан аварийным и подлежащим реконструкции. "Вопрос о безопасности пребывания людей в доме стоит в приоритете и будет решён после проведения обследования и получения заключения специализированной организации. В настоящее время доступ жителей к месту обрушения ограничен. Сотрудниками управляющей компании проводится регулярный осмотр здания. В случае ухудшения технического состояния многоквартирного дома будут приняты соответствующие меры", - поясняет мэрия Оренбурга.
https://ria.ru/20240408/orsk-1938491063.html
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происшествия, жилье, оренбург, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Жилье, Оренбург, Прорыв дамбы в Орске
В Оренбурге обрушились строительные конструкции многоквартирного дома

Мэрия Оренбурга: обрушились конструкции дома, инцидент не связан с паводком

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодтопленная Уральская улица в Оренбурге
Подтопленная Уральская улица в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 11 апр – РИА Новости. Строительные конструкции многоквартирного дома обрушились в Оренбурге, никто не пострадал, инцидент не связан с паводком, этот дом из старого фонда, рассказали РИА Новости в мэрии города.
Мэрия в своем Telegram-канале сообщила, что 10 апреля по адресу Советская улица, 27 произошло "обрушение строительных конструкций подземной части вблизи наружной стены дома, никто из жильцов не пострадал".
© Администрация города Оренбурга/ВКонтактеМесто обрушения строительных конструкций вблизи жилого дома в Оренбурге
Место обрушения строительных конструкций вблизи жилого дома в Оренбурге
© Администрация города Оренбурга/ВКонтакте
Место обрушения строительных конструкций вблизи жилого дома в Оренбурге
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"Этот дом из старого фонда, инцидент не связан с паводком", - пояснили агентству в администрации.
В сообщении мэрии говорится, что в день ЧП специалисты управляющей компании совместно с сотрудниками городского управления жилищно-коммунального хозяйства провели визуальный осмотр места происшествия.
© Администрация города Оренбурга/ВКонтактеМесто обрушения строительных конструкций вблизи жилого дома в Оренбурге
Место обрушения строительных конструкций вблизи жилого дома в Оренбурге
© Администрация города Оренбурга/ВКонтакте
Место обрушения строительных конструкций вблизи жилого дома в Оренбурге
"В результате установлены прогибы соседних конструкций подземной части здания. В четверг обследование проведено повторно. Управляющая компания принимает меры по демонтажу лестницы, а также привлечению специализированной организации к проведению детально-инструментального обследования конструкций многоквартирного дома", - говорится в релизе.
По данным мэрии, дом признан аварийным и подлежащим реконструкции.
"Вопрос о безопасности пребывания людей в доме стоит в приоритете и будет решён после проведения обследования и получения заключения специализированной организации. В настоящее время доступ жителей к месту обрушения ограничен. Сотрудниками управляющей компании проводится регулярный осмотр здания. В случае ухудшения технического состояния многоквартирного дома будут приняты соответствующие меры", - поясняет мэрия Оренбурга.
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