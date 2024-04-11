https://ria.ru/20240411/orenburg-1939343860.html

В Оренбурге эвакуировали более 1,2 тысячи человек

В Оренбурге эвакуировали более 1,2 тысячи человек - РИА Новости, 11.04.2024

В Оренбурге эвакуировали более 1,2 тысячи человек

В Оренбурге ситуация напряженная, эвакуированы более 1,2 тыс человек, в том числе более 300 детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:40

2024-04-11T13:40

2024-04-11T13:40

оренбург

оренбургская область

россия

мария львова-белова

прорыв дамбы в орске

происшествия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Оренбурге ситуация напряженная, эвакуированы более 1,2 тыс человек, в том числе более 300 детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале. "Из Оренбургской области сообщают, что за последние сутки ситуация в отдельных районах региона улучшилась. Жители многоэтажек возвращаются в свои квартиры. В Орске пик паводка пройден, уровень воды снижается. Однако в Оренбурге ситуация напряженная: эвакуированы более 1,2 тысяч человек, в том числе более 300 детей", - сообщила Львова-Белова. Кроме того, она рассказала, что в 42 ПВР Оренбуржья сейчас проживают 1409 человека, из них 243 ребенка. Также на базе детской городской больницы Новотроицка открыт специальный ПВР для мам с новорожденными детьми. "Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова продолжает посещать людей в ПВР, выяснять, в чем нужна помощь и поддержка. Особое внимание – питанию детей и медицинскому обслуживанию… Семьи, пострадавшие от паводка, могут обратиться за помощью к нам или в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области. Мы на связи и готовы оказать содействие в решении любых вопросов, в том числе в получении детской одежды, обуви, средств гигиены, кроваток", - добавила детский омбудсмен.

https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html

https://ria.ru/20240410/orenburg-1939035413.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбург, оренбургская область, россия, мария львова-белова, прорыв дамбы в орске, происшествия