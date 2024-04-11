В Оренбурге эвакуировали более 1,2 тысячи человек
В Оренбурге эвакуировали более 1,2 тысячи человек, в том числе более 300 детей
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева
Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Оренбурге ситуация напряженная, эвакуированы более 1,2 тыс человек, в том числе более 300 детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
"Из Оренбургской области сообщают, что за последние сутки ситуация в отдельных районах региона улучшилась. Жители многоэтажек возвращаются в свои квартиры. В Орске пик паводка пройден, уровень воды снижается. Однако в Оренбурге ситуация напряженная: эвакуированы более 1,2 тысяч человек, в том числе более 300 детей", - сообщила Львова-Белова.
Кроме того, она рассказала, что в 42 ПВР Оренбуржья сейчас проживают 1409 человека, из них 243 ребенка. Также на базе детской городской больницы Новотроицка открыт специальный ПВР для мам с новорожденными детьми.
"Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова продолжает посещать людей в ПВР, выяснять, в чем нужна помощь и поддержка. Особое внимание – питанию детей и медицинскому обслуживанию… Семьи, пострадавшие от паводка, могут обратиться за помощью к нам или в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области. Мы на связи и готовы оказать содействие в решении любых вопросов, в том числе в получении детской одежды, обуви, средств гигиены, кроваток", - добавила детский омбудсмен.
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