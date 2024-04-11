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В Оренбурге эвакуировали более 1,2 тысячи человек - РИА Новости, 11.04.2024
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13:40 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/orenburg-1939343860.html
В Оренбурге эвакуировали более 1,2 тысячи человек
В Оренбурге эвакуировали более 1,2 тысячи человек - РИА Новости, 11.04.2024
В Оренбурге эвакуировали более 1,2 тысячи человек
В Оренбурге ситуация напряженная, эвакуированы более 1,2 тыс человек, в том числе более 300 детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:40
2024-04-11T13:40
оренбург
оренбургская область
россия
мария львова-белова
прорыв дамбы в орске
происшествия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Оренбурге ситуация напряженная, эвакуированы более 1,2 тыс человек, в том числе более 300 детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале. "Из Оренбургской области сообщают, что за последние сутки ситуация в отдельных районах региона улучшилась. Жители многоэтажек возвращаются в свои квартиры. В Орске пик паводка пройден, уровень воды снижается. Однако в Оренбурге ситуация напряженная: эвакуированы более 1,2 тысяч человек, в том числе более 300 детей", - сообщила Львова-Белова. Кроме того, она рассказала, что в 42 ПВР Оренбуржья сейчас проживают 1409 человека, из них 243 ребенка. Также на базе детской городской больницы Новотроицка открыт специальный ПВР для мам с новорожденными детьми. "Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова продолжает посещать людей в ПВР, выяснять, в чем нужна помощь и поддержка. Особое внимание – питанию детей и медицинскому обслуживанию… Семьи, пострадавшие от паводка, могут обратиться за помощью к нам или в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области. Мы на связи и готовы оказать содействие в решении любых вопросов, в том числе в получении детской одежды, обуви, средств гигиены, кроваток", - добавила детский омбудсмен.
https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html
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оренбург, оренбургская область, россия, мария львова-белова, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбург, Оренбургская область, Россия, Мария Львова-Белова, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
В Оренбурге эвакуировали более 1,2 тысячи человек

В Оренбурге эвакуировали более 1,2 тысячи человек, в том числе более 300 детей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева
Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Оренбурге ситуация напряженная, эвакуированы более 1,2 тыс человек, в том числе более 300 детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
"Из Оренбургской области сообщают, что за последние сутки ситуация в отдельных районах региона улучшилась. Жители многоэтажек возвращаются в свои квартиры. В Орске пик паводка пройден, уровень воды снижается. Однако в Оренбурге ситуация напряженная: эвакуированы более 1,2 тысяч человек, в том числе более 300 детей", - сообщила Львова-Белова.
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Кроме того, она рассказала, что в 42 ПВР Оренбуржья сейчас проживают 1409 человека, из них 243 ребенка. Также на базе детской городской больницы Новотроицка открыт специальный ПВР для мам с новорожденными детьми.
"Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова продолжает посещать людей в ПВР, выяснять, в чем нужна помощь и поддержка. Особое внимание – питанию детей и медицинскому обслуживанию… Семьи, пострадавшие от паводка, могут обратиться за помощью к нам или в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области. Мы на связи и готовы оказать содействие в решении любых вопросов, в том числе в получении детской одежды, обуви, средств гигиены, кроваток", - добавила детский омбудсмен.
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ОренбургОренбургская областьРоссияМария Львова-БеловаПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
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