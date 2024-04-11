https://ria.ru/20240411/orenburg-1939305810.html

Кировская область направила в Оренбуржье 40 тонн питьевой воды

Кировская область направила в Оренбуржье 40 тонн питьевой воды - РИА Новости, 11.04.2024

Кировская область направила в Оренбуржье 40 тонн питьевой воды

Сорок тонн питьевой воды отправлено в Оренбуржье из Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:16

2024-04-11T12:16

2024-04-11T12:16

кировская область

оренбургская область

орск

александр соколов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Сорок тонн питьевой воды отправлено в Оренбуржье из Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов. "Благодарен всем жителям Кировской области, которые откликнулись на наш призыв оказать помощь жителям Оренбургской области. Сегодня мы отправили большой эшелон – 40 тонн питьевой воды, постельное белье, спальные мешки. Продолжаем собирать гуманитарный груз. В ближайшее время распространим информацию о счете, куда можно перечислить средства тем, кто потерял практически все из-за наводнения", - заявил губернатор Кировской области в ходе прямой линии. Как уточнили в администрации правительства Кировской области, неравнодушные предприниматели собрали 300 спальных мешков, 250 комплектов постельного белья, 150 кроватей и матрацев. Сбор гуманитарной помощи Оренбуржью продолжается. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240406/voda-1938202785.html

кировская область

оренбургская область

орск

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кировская область, оренбургская область, орск, александр соколов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024