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Кировская область направила в Оренбуржье 40 тонн питьевой воды - РИА Новости, 11.04.2024
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12:16 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/orenburg-1939305810.html
Кировская область направила в Оренбуржье 40 тонн питьевой воды
Кировская область направила в Оренбуржье 40 тонн питьевой воды - РИА Новости, 11.04.2024
Кировская область направила в Оренбуржье 40 тонн питьевой воды
Сорок тонн питьевой воды отправлено в Оренбуржье из Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:16
2024-04-11T12:16
кировская область
оренбургская область
орск
александр соколов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Сорок тонн питьевой воды отправлено в Оренбуржье из Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов. "Благодарен всем жителям Кировской области, которые откликнулись на наш призыв оказать помощь жителям Оренбургской области. Сегодня мы отправили большой эшелон – 40 тонн питьевой воды, постельное белье, спальные мешки. Продолжаем собирать гуманитарный груз. В ближайшее время распространим информацию о счете, куда можно перечислить средства тем, кто потерял практически все из-за наводнения", - заявил губернатор Кировской области в ходе прямой линии. Как уточнили в администрации правительства Кировской области, неравнодушные предприниматели собрали 300 спальных мешков, 250 комплектов постельного белья, 150 кроватей и матрацев. Сбор гуманитарной помощи Оренбуржью продолжается. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.
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кировская область, оренбургская область, орск, александр соколов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Кировская область, Оренбургская область, Орск, Александр Соколов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Кировская область направила в Оренбуржье 40 тонн питьевой воды

Кировская область направила в подтопленное Оренбуржье 40 тонн питьевой воды

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗатопленная улица в поселке 9-го января Оренбургской области
Затопленная улица в поселке 9-го января Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Затопленная улица в поселке 9-го января Оренбургской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Сорок тонн питьевой воды отправлено в Оренбуржье из Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов.
«
"Благодарен всем жителям Кировской области, которые откликнулись на наш призыв оказать помощь жителям Оренбургской области. Сегодня мы отправили большой эшелон – 40 тонн питьевой воды, постельное белье, спальные мешки. Продолжаем собирать гуманитарный груз. В ближайшее время распространим информацию о счете, куда можно перечислить средства тем, кто потерял практически все из-за наводнения", - заявил губернатор Кировской области в ходе прямой линии.
Как уточнили в администрации правительства Кировской области, неравнодушные предприниматели собрали 300 спальных мешков, 250 комплектов постельного белья, 150 кроватей и матрацев. Сбор гуманитарной помощи Оренбуржью продолжается.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
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Кировская областьОренбургская областьОрскАлександр СоколовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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