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Глава МЧС прилетел в Оренбург - РИА Новости, 11.04.2024
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10:50 11.04.2024 (обновлено: 11:45 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/orenburg-1939276656.html
Глава МЧС прилетел в Оренбург
Глава МЧС прилетел в Оренбург - РИА Новости, 11.04.2024
Глава МЧС прилетел в Оренбург
Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Оренбург, где оценит развитие паводковой ситуации в регионе, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:50
2024-04-11T11:45
оренбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Оренбург, где оценит развитие паводковой ситуации в регионе, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Самолет МЧС России приземлился в Оренбурге, где ситуация с прохождением весеннего паводка остается напряженной", - сказал собеседник агентства.По его словам, в Оренбургской области уже освободились от воды 1,9 тысячи жилых домов и более 2,3 тысячи приусадебных участков. В Орске продолжается снижение уровня воды, за сутки показатели уменьшились на 44 сантиметра. Вода ушла еще из более чем 800 домов. На освободившихся от воды территориях проводятся аварийно-восстановительные работы, разбираются завалы и вывозится мусор. Особое внимание уделяется санитарной обработке домов и участков, которые были подтоплены."Вместе с тем, в районе Оренбурга уровень воды за сутки вырос. Для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья проводятся мероприятия по инженерной защите, развернуты водоналивные дамбы", - резюмировал представитель ведомства.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html
https://ria.ru/20240410/orsk-1939160553.html
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353
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Глава МЧС и губернатор региона осматривают новые водоналивные дамбы в Оренбурге
В Оренбурге устанавливают водоналивные дамбы, одну из них осмотрели глава МЧС и губернатор региона
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оренбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Наводнения в России — 2024
Глава МЧС прилетел в Оренбург

Глава МЧС прилетел в Оренбург, где оценит ситуацию с паводком

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Оренбург, где оценит развитие паводковой ситуации в регионе, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Самолет МЧС России приземлился в Оренбурге, где ситуация с прохождением весеннего паводка остается напряженной", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в Оренбургской области уже освободились от воды 1,9 тысячи жилых домов и более 2,3 тысячи приусадебных участков. В Орске продолжается снижение уровня воды, за сутки показатели уменьшились на 44 сантиметра. Вода ушла еще из более чем 800 домов. На освободившихся от воды территориях проводятся аварийно-восстановительные работы, разбираются завалы и вывозится мусор. Особое внимание уделяется санитарной обработке домов и участков, которые были подтоплены.
"Вместе с тем, в районе Оренбурга уровень воды за сутки вырос. Для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья проводятся мероприятия по инженерной защите, развернуты водоналивные дамбы", - резюмировал представитель ведомства.
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ОренбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
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