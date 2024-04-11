https://ria.ru/20240411/orenburg-1939276656.html

Глава МЧС прилетел в Оренбург

Глава МЧС прилетел в Оренбург - РИА Новости, 11.04.2024

Глава МЧС прилетел в Оренбург

Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Оренбург, где оценит развитие паводковой ситуации в регионе, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:50

2024-04-11T10:50

2024-04-11T11:45

оренбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939290455_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3927d98f595fdea7393c14cf8173a8b0.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Оренбург, где оценит развитие паводковой ситуации в регионе, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Самолет МЧС России приземлился в Оренбурге, где ситуация с прохождением весеннего паводка остается напряженной", - сказал собеседник агентства.По его словам, в Оренбургской области уже освободились от воды 1,9 тысячи жилых домов и более 2,3 тысячи приусадебных участков. В Орске продолжается снижение уровня воды, за сутки показатели уменьшились на 44 сантиметра. Вода ушла еще из более чем 800 домов. На освободившихся от воды территориях проводятся аварийно-восстановительные работы, разбираются завалы и вывозится мусор. Особое внимание уделяется санитарной обработке домов и участков, которые были подтоплены."Вместе с тем, в районе Оренбурга уровень воды за сутки вырос. Для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья проводятся мероприятия по инженерной защите, развернуты водоналивные дамбы", - резюмировал представитель ведомства.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html

https://ria.ru/20240410/orsk-1939160553.html

оренбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава МЧС и губернатор региона осматривают новые водоналивные дамбы в Оренбурге В Оренбурге устанавливают водоналивные дамбы, одну из них осмотрели глава МЧС и губернатор региона 2024-04-11T10:50 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, наводнения в россии — 2024