Рейтинг@Mail.ru
В Оренбурге паводковая вода приблизилась к ЖК "Дубки" - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/orenburg-1939274162.html
В Оренбурге паводковая вода приблизилась к ЖК "Дубки"
В Оренбурге паводковая вода приблизилась к ЖК "Дубки" - РИА Новости, 11.04.2024
В Оренбурге паводковая вода приблизилась к ЖК "Дубки"
Паводковая вода вплотную приблизилась к жилищному комплексу "Дубки" в Оренбурге, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с дрона. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:37
2024-04-11T10:37
оренбург
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939268106_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0eaf547568af39116e534bbcdfe489cd.jpg
ОРЕНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Паводковая вода вплотную приблизилась к жилищному комплексу "Дубки" в Оренбурге, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с дрона. По кадрам, снятым с высоты птичьего полета, видно, что вода около ЖК "Дубки" вплотную подошла к многоэтажкам. Дома от большой воды отделяет только дорога, которая еще остаётся оживленной. Также видно, что уже полностью затопило конную базу, которая находится у ЖК "Дубки". В мэрии Оренбурга сообщают, что в настоящий момент критических отметок пока нет, но вода близко подошла к ЖК "Дубки". Новых микрорайонов на паводковой карте города не добавляется, увеличение идет только по уровню воды. Ситуация остается сложной.
https://ria.ru/20240411/reka_ural-1939238316.html
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938813638.html
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939268106_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_89f3aceafd0ef7414dfd669a5781d04a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, наводнения в россии — 2024, происшествия
Оренбург, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Оренбурге паводковая вода приблизилась к ЖК "Дубки"

В Оренбурге паводковая вода вплотную приблизилась к многоэтажкам ЖК "Дубки"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРазлившаяся река Урал в Оренбурге
Разлившаяся река Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Разлившаяся река Урал в Оренбурге
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Паводковая вода вплотную приблизилась к жилищному комплексу "Дубки" в Оренбурге, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с дрона.
По кадрам, снятым с высоты птичьего полета, видно, что вода около ЖК "Дубки" вплотную подошла к многоэтажкам. Дома от большой воды отделяет только дорога, которая еще остаётся оживленной.
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 1054 сантиметров
05:31
Также видно, что уже полностью затопило конную базу, которая находится у ЖК "Дубки".
В мэрии Оренбурга сообщают, что в настоящий момент критических отметок пока нет, но вода близко подошла к ЖК "Дубки". Новых микрорайонов на паводковой карте города не добавляется, увеличение идет только по уровню воды. Ситуация остается сложной.
Вода в Ленинском районе Оренбурга. Кадры с дрона - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В Оренбурге паводковая вода вплотную подошла к многоэтажкам
9 апреля, 13:12
 
ОренбургНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала