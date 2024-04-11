https://ria.ru/20240411/orenburg-1939274162.html
В Оренбурге паводковая вода приблизилась к ЖК "Дубки"
В Оренбурге паводковая вода приблизилась к ЖК "Дубки" - РИА Новости, 11.04.2024
В Оренбурге паводковая вода приблизилась к ЖК "Дубки"
Паводковая вода вплотную приблизилась к жилищному комплексу "Дубки" в Оренбурге, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с дрона. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:37
2024-04-11T10:37
2024-04-11T10:37
оренбург
наводнения в россии — 2024
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ОРЕНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Паводковая вода вплотную приблизилась к жилищному комплексу "Дубки" в Оренбурге, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с дрона. По кадрам, снятым с высоты птичьего полета, видно, что вода около ЖК "Дубки" вплотную подошла к многоэтажкам. Дома от большой воды отделяет только дорога, которая еще остаётся оживленной. Также видно, что уже полностью затопило конную базу, которая находится у ЖК "Дубки". В мэрии Оренбурга сообщают, что в настоящий момент критических отметок пока нет, но вода близко подошла к ЖК "Дубки". Новых микрорайонов на паводковой карте города не добавляется, увеличение идет только по уровню воды. Ситуация остается сложной.
https://ria.ru/20240411/reka_ural-1939238316.html
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938813638.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, наводнения в россии — 2024, происшествия
Оренбург, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Оренбурге паводковая вода приблизилась к ЖК "Дубки"
В Оренбурге паводковая вода вплотную приблизилась к многоэтажкам ЖК "Дубки"
ОРЕНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Паводковая вода вплотную приблизилась к жилищному комплексу "Дубки" в Оренбурге, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с дрона.
По кадрам, снятым с высоты птичьего полета, видно, что вода около ЖК "Дубки" вплотную подошла к многоэтажкам. Дома от большой воды отделяет только дорога, которая еще остаётся оживленной.
Также видно, что уже полностью затопило конную базу, которая находится у ЖК "Дубки".
В мэрии Оренбурга сообщают, что в настоящий момент критических отметок пока нет, но вода близко подошла к ЖК "Дубки". Новых микрорайонов на паводковой карте города не добавляется, увеличение идет только по уровню воды. Ситуация остается сложной.